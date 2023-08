Forma sešívaných útočníků: Jurečka nesplácí důvěru, zajímavý Tijani

Motorka z Nizozemska začala ročník zajímavě. Hned po čtyřech minutách zaskočil Hradec, další gólový záhlavec uštědřil Zlínu. Od té doby na další kousek čeká. V posledních zápasech, a to platí i pro pohárová předkola, se ze hry vytrácí. Jakmile soupeř eliminuje jeho náběhy za obranu, působí bezradně, bez jistoty. Za povšimnutí stojí i nejmenší xG (očekávané góly) ze všech klasických slávistických útočníků, vyjma univerzálnějšího Schranze. V Jablonci byl střídaný už o poločase.

Měl fantastický nástup do slávistického angažmá. V roli střídajícího hráče přelstil obrany Hradce Králové i Českých Budějovic. Na jihu Čech parádní individuální akcí připravil vítězný gól pro Provoda. V témže zápase však neproměnil penaltu a od té doby zhasl. Dvakrát v lize dostal šanci v základní sestavě, ale nijak nezaujal. Je evidentní, že se stále sžívá s novým systémem hry, nepohybuje se ve správných prostorech, součinnost s ostatními vázne.

Do kategorie útočníků patří jen částečně, protože na hřišti plní rozličné role. Přesto i on dostává příležitost na pravém kraji ofenzivního trojzubce. V lize si však dosud připsal jen jednu asistenci, na první branku stále čeká. Dvakrát se trefil v úvodním zápase předkola Evropské ligy proti Dnipro-1. O kolo dál spálil dvě tutové šance s Luhanskem. Navzdory nedorazům v koncovce vypadá z ofenzivní formace herně nejzajímavěji.

Muhamed Tijani (23)

Zápasy: 5

Minuty: 201

Góly: 1

Asistence: 0

Střely/na branku: 13/4

Průměrné xG: 0,67

Určitě nejviditelnější postava slávistického útoku. A to nejen výškou, ale i střeleckými úspěchy. Rozhodl zápas s Baníkem, výrazně pomohl k vítězné brance v Mladé Boleslavi, stejně tak otevřel účet play off Evropské ligy proti Luhansku. Byť má dost viditelných nedostatků a pro kombinační manévry v okolí boxu není příliš platný, ze všech útočníků Slavie se nejčastěji dostává do nebezpečných zakončení. Jako příklad poslouží zápas v Jablonci. Šanci zazdil po náběhu na přední tyč, před koncem poločasu mu branku sebral VAR kvůli ofsajdovému postavení.

Barometr formy podle Sportu: 65 %