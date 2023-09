Jistota v bráně je zpět. Klíčový týden může odstartovat Mandousovu éru

Ve Slavii probíhá před klíčovým podzimním týdnem střídání stráží mezi třemi tyčemi. Aleš Mandous dostal podruhé za sebou šanci v základní sestavě a při vydřené výhře 1:0 v Pardubicích opět nezklamal. Pražanům přinesl to, co jim nějakou dobu chybělo – jistotu. „Na střídačce byl větší výbuch emocí po jeho zákroku než po vstřelení branky,“ usmíval se Jindřich Trpišovský poté, co nová jednička (?) v závěru zachránila body.

Jednou dopředu plánovaná změna, podruhé volno po narození potomka. Kouč Trpišovský měl k oběma posledním absencím Ondřeje Koláře jiný důvod, než je ten výkonnostní. Bylo by ale bláhové si myslet, že nepřesvědčivé gólmanské výkony proti Luhansku a v Jablonci by pro Slavii nehrály roli a že hierarchie mezi třemi se nemění.

Mandous totiž chytil svou šanci za pačesy a do brány se vrátil v dobré formě. Vypadá sebevědomě, dobře čte hru a jeho levá noha přináší do rozehrávky Pražanů prvek, který jim dlouhodobě schází. A především nechybuje. Nutno dodat, že kromě skvělého výběhu proti rodící se šanci neměl Mandous proti Pardubicím po celý zápas příliš práce. Střelou ho soupeř prověřil až v 87. minutě, skok proti hlavičce Williama Mukwelleho byl ale typem zákroku, který zachraňuje body.

„Není to jednoduché, musíte se koncentrovat celý zápas. Ve Slavii je to často o jednom nebo dvou zákrocích. Nevěděl jsem, jestli to jde na tyč, ale když už tam jsem, musím to chytit. Nula těší dvojnásob,“ usmíval se jedenatřicetiletý gólman. Ligové čisté konto z venkovního zápasu udrželi sešívání teprve počtvrté v roce 2023 a podruhé z toho v Pardubicích.

Celkově byl pocit déjà vu v kontextu poslední návštěvy CFIG Arena v utkání patrný. Stejně jako v únoru tam totiž Slavia vedla po proměněné penaltě Václava Jurečky, ale herně neoslňovala. Šancí tedy měla dostatek, ale dlouhodobá bolístka v podobě produktivity o sobě opět dávala vědět. A stejně jako v loňské sezoně se domácí v závěru vzedmuli k tlaku, ze kterého téměř padnul vyrovnávací gól. Tehdy zachraňoval Kolář, tentokrát jeho konkurent.

O tom, zda se aktuálně cítí jako jednička, se Mandous bavit nechce. I Trpišovský volí ohledně pozice brankáře diplomatické fráze. Chválou ale nešetří. „Dneska se mi líbil moc. Sice měl jen jeden důležitý zákrok, ale několikrát dobře vylezl na nepříjemné míče do kapsy. Rychle zakládal akce, ukázal velice dobrou hru nohama. Na střídačce byl větší výbuch po jeho zákroku než po vstřelení branky,“ řekl po zápase.

A co dál? Ondřej Kolář se k týmu vrací v pondělí, netrénoval tak téměř týden. A ve slávistickém podzimním programu asi nelze najít dva důležitější po sobě jdoucí zápasy než ty následující - vstup do skupiny Evropské lidi v Ženevě a domácí derby se Spartou. V bráně je potřeba sebevědomí, rozehranost a kvalita. V tom má exolomoucký gólman momentálně rozhodně navrch a šance, že si Kolář zachytá ve Švýcarsku, se blíží nule. Začíná být jasné, že opět nastává éra Aleše Mandouse. A pokud zvládne následující dva zápasy, může klidně trvat minimálně do konce podzimní části.