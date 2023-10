Veselý o nehezkém zápase: Alibismus, úzkostlivost... Co řešil s rozhodčím?

Před dvěma týdny namlsali Bohemians zaplněný Ďolíček obratem se Sigmou, tentokrát ale klokani nedokázali otevřít zlínský blok a berou bod za remízu 0:0. „Zápasu spadnul řetěz. Ale když jdeme sami na bránu, musíme to proměnit, za to nemůže ani rozhodčí, ani zdržování,“ mrzelo Jaroslava Veselého. Se sudím Daliborem Černým ale nudný zápas řešil přímo na ploše.

Jak vypadal zápas se Zlínem z vašeho pohledu?

„Neviděli jsme moc pohledné utkání. Měli jsme lepší vstupy do obou poločasů, byli jsme aktivnější, na druhou stranu aby se hrál fotbal, musí být dva týmy. Je to legitimní, ale Zlín přijel hrát z hlubokého bloku do rychlých kontrů. Zápasu spadnul řetěz, bylo tam strašně moc ošetřování, zdržování… Když se hraje minuta a pak se dvě minuty dohaduje, špatně se chytá tempo. Ani my jsme zápasu nepřispěli, měli jsme dřív vstřelit branku a vytvořit si víc nebezpečných situací, ale plynulosti utkání aktéři nepřispěli, včetně pana rozhodčího. Měl úzkostlivě zvolený metr. Měli jsme si s tím poradit, ale jako divák bych s takovým utkáním spokojený nebyl.“

Po zápase jste si se sudím Černým na hřišti poměrně dlouho povídali, o čem?

„Už nás pískal v baráži před dvěma lety. Tehdy to byl rozhodčí, co šel nahoru, všemi adorovaný… Ale jak to měli zvládnout hráči, tak zápas možná nezvládl ani on. Vždycky to byl skvělý rozhodčí, pod kterým byla radost hrát, pouštěl hru, byla to pod ním pěkná utkání. Teď i on zapadl do kontextu, že to bylo hrozně úzkostlivé a alibistické, jako od nás všech. On mi říkal, že ve druhém poločase už hru pustil víc, ale asi jsme mu nikdo ani nepomohli. Na obou stranách se pískaly úzkostlivé zákroky a rozhodování nebylo jednotné. Ale když jdeme sami na bránu, musíme to proměnit, za to nemůže žádný rozhodčí ani zdržování.“

Pohledem z tribuny se opravdu příliš nehrálo. Ale nenechali jste si zdržovací taktiku vnutit?

„Hrálo se tak 15 minut v každém poločase. Když spočítáte prostoje a simulování… Možná stačilo, aby to pan rozhodčí jednou nechal běžet… Je to legitimní, ale my jsme měli jiný plán, chtěli jsme víc obehrávat, soupeře si připravit a vůbec jsme takový průběh neměli dopustit. Když jsme ztráceli míče a byly pískané malé fauly, tak se pořád dohadovalo a zdržovalo. Před dvěma týdny se tu všichni rozplývali, jaký to byl zápas, ale Olomouc tu hrála. Teplice hrály taky z bloku, ale v nějaké fázi to byl fotbal. Ale když nechcete hrát, nemůže být fotbal. Když přijedete pro bod, že zápas od první minuty uzdržujete... Měli jsme odpovědět vstřeleným gólem, to je jednoduché.“

Liga se začíná trošku dělit. Vnímáte, že jsou Bohemians ve spodní polovině?

„Vnímám, že jsme ve střední skupině, kam asi teď výkonnostně patříme. Měli bychom přestat snít o první šestce, naše výkony nejsou konzistentní, takže jsme po právu tam, kde jsme. Při proměňování šancí bychom mohli být výš, ale teď by to nebylo oprávněné. Věřím, že se nám po reprepauze vrátí hráči, kteří dokážou pomoct do výstavby a budeme kvalitnější i při střídání. Liga je vyrovnaná, i vloni byla. A na spodní skupinu máme stejný náskok, jako máme ztrátu na první. Ale zajímá mě hlavně, abychom začali dávat góly. Deset je málo.“

Jan Vondra se vrátil po dlouhé době a nasadil jste ho rovnou do středu obrany…

„Hrál na té pozici na jaře, takže to pro něj nebylo nové. Čekali jsme, že budeme muset dobývat a Vondris je konstruktivnější než Křapka.“

Proč nebyl ani v nominaci Daniel Köstl?

„Řádila u nás nějaká viróza. Pepa Jindřišek měl antibiotika a naskočil do tréninku až tenhle týden, měl to i Kadlec a teď to chytl Dan.“

V reprepauze máte ještě pohár. Jste rád, že máte soutěžní zápas? Nebo byste radši měl klid na trénink?

„Odložení poháru není naší vinou, v Kolíně měli jinou akci a na tomhle termínu jsme se shodli. V našem stavu bychom reprepauzu měli k doléčení, ale budeme mít další zápas, který bude podobný. Bude o dobývání a věřím, že se někteří hráči chytnou. Nebude to jednoduché, tohle kolo je Waterloo ligových týmů. Vidíte, jak se trápí a že vypadávájí. Doufám, že to zvládneme a někteří hráči se trefí. Bude to těžké utkání s těžkým soupeřem, šest hráčů z toho týmu jsem trénoval, tak vím, co umí. Takže máme respekt.“