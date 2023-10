Rakovan devět, Dostál nula. Trošku jsem z ležení přibral, přiznal navrátilec

Herně to nebylo o nic lepší než pod Pavlem Vrbou, to je třeba si férově říci. Zlín však po ostudném výprasku 5:9 potřeboval ze všeho nejvíc zlepšit defenzivní fázi, urvat nulu, začít stavět na poctivém plnění základních principů – a to se povedlo. Trenér Bronislav Červenka vylepšil organizaci a získal na úvod nového angažmá cenný bod v Olomouci. Pomohl k němu brankář Stanislav Dostál.

Nejpropíranějším fotbalistou FORTUNA:LIGY v minulém týdnu byl dost možná Matej Rakovan, jemuž šíleně nevyšel duel s Mladou Boleslaví. Slovenský gólman se podepsal pod několik inkasovaných branek, nepůsobil dobře už předtím v poháru v Uničově (2:1). O to víc se Zlín upínal k návratu uzdraveného kolegy Stanislava Dostála.

Comeback holohlavého chlapíka po zranění ledviny klapnul na jedničku, Dostál v Olomouci vychytal Víta Beneše, Lukáše Juliše, Filipa Zorvana, Juraje Chvátala...

„Bod je hlavně jeho zásluhou, jsem za něj strašně rád,“ chválil kouč Bronislav Červenka.

„Ale jak jsem dva, tři týdny ležel, trošičku jsem přibral. Budu s tím muset zabojovat, to se nedá nic dělat,“ reagoval s úsměvem Dostál.

Ačkoli fanoušci hostů vyvěsili ve svém sektoru velký transparent, že změna trenéra problém neřeší, protože ryba smrdí od hlavy, což bylo pravděpodobně mířeno na nejvyšší management, vylepšená atmosféra v kabině byla znát na řeči těla všech.

„Protože Broňa je pozitivní člověk. Svou energií dokázal dostat kluky do klidu, i když to možná na hřišti tolik nevypadalo,“ vysvětloval brankář. „A jestli jsem něco řešil s Rakovanem? Asi je lepší na to nemyslet. Co jiného chcete dělat? Někdo se uzavře do sebe, někdo si o tom chce povídat. Je to hrozně těžké pro gólmana i pro kluky. Díky přístupu Broníka jsme to hodili za hlavu,“ dodal Dostál.

Zafungovala i nově stvořená stoperská dvojice Joss Didiba, Jakub Černín, která byla pevná i konstruktivní. Z hostů spolu s Dostálem rozhodně nejlepší na place. „Odehráli velmi dobrý zápas,“ souhlasil Červenka.

Jen na lavičku usedl kromě Rakovana i zkušený Dominik Simerský či Rudolf Reiter. Poprvé v základu se naopak objevil Pablo González. „Ztěžkly mu nohy, bylo vidět, že dlouho nehrál. A ani šestka není jeho pozice, ale bude se zvedat, jen potřebuje herní praxi. Představu o posilách na zimu mám, ale neřeknu. Budeme to řešit až v zimě. Ale myslím, že na čtyřech, pěti postech potřebujeme posílit, zvýšit konkurenci. Přivést hráče do základní sestavy.“

Nakopnout potřebuje i Sigma. Šance si sice na rozdíl od hostů vytvořila, ale herní projev drhne. Je zabržděný. Křečovitý. A neplatí to jen pro tento víkend, Olomouce má víc bodů, než měla mít.

Takzvaně „overperformuje“ díky nadstandardní efektivitě a výrazným individualitám. Jenže když se i ty zaseknou (Jan Vodháněl byl vykartovaný a Lukáš Juliš téměř neviditelný) a mančaft si nepomůže nacvičenými standardkami ani čerstvými žolíky, je problém.

„Tohle nejsou jednoduché zápasy, podívejte se na Baník,“ porovnával kouč Hanáků Václav Jílek, kterému scházel pohyb, kvalitní centr, klid, kolmice a odvaha chodit do soubojů jeden na jednoho.

Za všechno mluví fakt, že nejnebezpečnějším domácím plejerem byl pravý bek Juraj Chvátal. Připravil tutovky pro Fortelného a Juliše, jednou pálil do Dostála, podruhé do břevna. „Mrzí mě to, jsou to ztracené body. Je těžké hrát do osmi lidí postavených na šestnáctce,“ uzavřel Slovák.