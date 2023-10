Koubek po selhání: Nechápu to, umřeli jsme na šance. Karvinou chválil

Prohráli jste druhý zápas po sobě. Je to velká ztráta?

„Samozřejmě. Musím ocenit výkon soupeře v čele s brankářem Holcem. Zahazovali jsme spousty šancí. Utkání mělo nějaký vývoj. Bylo vidět, že Karviná v Plzni větří šanci, že můžeme být unavenější. Ale na Záhřeb se nechceme vymlouvat, do zápasu přišly čtyři čerstvé síly. Karviná byla dobrá v napadání, dělala nám problémy s rozehrávkou. Dávali jsme moc dlouhých míčů, se kterými si její obránci dokázali poradit. Měla tam dvě, tři situace, která mohla dotáhnout do gólu. My jsme naopak totálně selhali na produktivitu a na finále.“

Špatnou koncovku vyčtete týmu nejvíc?

„Z hlediska volby finálních situací byl z naší strany druhý poločas lepší, ale na úkor vysokého rizika. Každý brejk Karviné měl svou nebezpečnost, jeden se nakonec soupeři podařil. Měli jsme další šance i z kategorie obrovských, ale naložili s nimi prachbídně. Umřeli jsme na efektivitu, jeden nebo dva góly jsme z takových možností museli dát. Vypadalo by to jinak, ale nedali jsme. Některá zakončení jsem až nechápal. Opravdu to byly stoprocentní šance. Připomnělo mi to Plzeň na jaře, kdy si hráči také vytvářeli šance a nebyli schopni to prorvat. Fotbal je o gólech, takhle s tím naložit je mizerné. Jde o obrovskou ztrátu. Jsem zklamaný, určitě i kluci v šatně.“

Nula bodů z Liberce, teď nula proti Karviné. Zkomplikovali jste si situaci před nedělním zápasem na Slavii?

„Nevyužili jsme zaváhání favoritů okolo nás, také Sparta prohrála. Promrhali jsme velkou šanci si upevnit pozici v tabulce. Ale stalo se. Tenhle zápas mě bude mrzet hodně dlouho. Ukázalo se, jak nám chybí náš nejlepší střelec (zraněný Rafiu Durosinmi).“

Zvládl ligovou premiéru Viktor Baier, kterého jste nechali v bráně po zápase v Záhřebu?

„S ním jsem naprosto spokojený. Za obdržený gól nemůže, tam byly jiné příčiny, především nedůslednost v obranné činnosti. Naopak dvě, tři situace správným postavením a zásahem vyřešil. Podal ligový výkon.“

Vyřešila by zápas branka Tomáše Chorého, kterou odvolal sudí Dominik Starý po zhlédnutí videa?

„Člověk se raduje, že půjde do šatny s náskokem jedna nula, přesně, jak jsme si přáli. Jenže pak přišlo zklamání. Pokud sudí usoudil, že tam byl faul, tak tam asi byl. Nesetkalo se to u všech s názorem, že to bylo správně odpískané. Musím to ještě vidět, abych se vyjádřil přesně.“

Souhlasíte s tím, že Karviná odehrála zápas výborně?

„Soupeř hrál velice slušně. Vycházely mu věci, k tomu ještě výborný brankářský výkon, Měli jsme i za stavu nula nula také šance. Šulcík měl dobrý volej, Kliment tam jednou nedosáhl na balon, Chorý také něco měl. Logicky nejvíc situací přišlo v záběru, kdy jsme hráli vabank. Vzadu jsme měli dva hráče, jednou jsem si všiml, že dokonce žádného jednou jsem si všiml. Věřil jsem, že pokud dáme branku třeba v 85. minutě, jsme schopni vstát. Navíc ta poslední šance Honzy Kopice. Hráč jako on tohle musí dát, Není možné takhle naložit se šancemi. Vydra tam měl také asi tři, čtyři momenty, co musí vyřešit lépe.“