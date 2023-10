Rána pro Hradec. Matador Krejčí kvůli zlomenině možná na podzim dohrál

Přes šest tisíc diváků v nové hradecké aréně s napětím sledovalo ošklivé scény na zeleném pódiu. Ladislav Krejčí skočil do centru v pokutovém území, nízký balon se rozhodl hrát hlavou. Jenže naneštěstí tváří narazil do kolene teplického stopera Štěpána Chaloupka. Ihned se chytil za obličej a padl na záda, spoluhráči na hřiště okamžitě volali lékaře a maséra Aleše Kobra. Jakmile zdravotnický tým přiběhl k jednatřicetileté opoře „votroků“, ihned gestikuloval na střídačku, že střídání je jediným možným východiskem ze situace. Krejčí si přiložil na poničené místo led, mezi prsty mu tekla krev. Nic hezkého na pohled, byť bojiště opustil po svých. Vzápětí nasedl do sanitky a zamířil na podrobné vyšetření do blízké fakultní nemocnice. Dobré zprávy ale do ústředí fotbalového Hradce nedorazily…

„Diagnóza není povzbudivá. Jde o tříštivou zlomeninu lícní kosti. Lékaři budou Láďovi dělat speciální 3D modelaci zraněného místa ve tváři a teprve poté se rozhodnou, zda bude nutné kost zpevnit destičkou, nebo to nechají normálně srůst,“ vysvětluje aktuální stav sportovní ředitel Východočechů Jiří Sabou.

Krejčí měl podobný úraz v obličeji už během působení v Itálii. Před šesti lety se na tréninku Boloni srazil hlavou se spoluhráčem. I tehdy kost praskla. Záložník se podrobil chirurgickému zákroku zlomeniny levé čelistní dutiny na jednotce čelistní chirurgie v nemocnici Sant'Orsola. Chvíli hrál v masce, po několika zápasech ji odložil.

„Ano, Láďa má s tímto typem zranění zkušenosti. I proto se snaží být optimistický,“ říká Sabou. Přesto Krejčímu hrozí, že zápas s Teplicemi byl pro něj posledním během podzimní části. Pro Hradec by to byla rána. Zkušený borec, který „votroky“ posílil v létě, si drží standardní výkonnost. Patří k nejvytěžovanějším borcům desátého celku tabulky FORTUNA:LIGY, vstřelil dvě branky, na jednu nahrál.

„Patří ke stěžejním hráčům mužstva. Proto jsme ho v létě brali ze Sparty. Bohužel plnou marodku máme celý podzim. Když se nám uzdravili Koubek, Šašinka, Hais a Čmelík, zase vypadl Krejda. Možná by mohl závěr podzimu stihnout s obličejovou maskou. Uvidíme, ale bohužel jde o komplikovanou zlomeninu. Každopádně si musíme poradit,“ bojovně praví Sabou.

Hradec však v příštích týdnech čeká těžká série zápasů. V sobotu hraje na Slovácku, pak doma s Libercem a Plzní. Hráč typu Krejčího by do těchto bitev náramně pasoval. „Bude to pro nás velký zásah,“ ulevil si po utkání Václav Kotal.