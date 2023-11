„Černý“ Zlín (ne)drží sérii. Už jsme zvedali ruce, říkal kouč Červenka

Oživený Zlín poprvé za éry Bronislava Červenky (48) inkasoval, ale ani ve čtvrtém zápase neprohrál. Remízu 1:1 s Jabloncem musí brát. Byť žolík Tom Slončík trefil nádhernou dalekonosnou ránou z přímáku tyčku a při poslední akci hlavičkoval o fous vedle, Látalovi svěřenci ve druhé půli poutavé bitvy zaslouženě vyrovnali. Dvě zajímavosti. Oba soupeři si rozdělili po bodu posedmé v řadě a Zlínští už patnáct let Severočechy neporazili! Doma dokonce osmnáct. „Zdá se mi to strašně dlouho. Mohli jsme to zlomit,“ podotkl kouč Červenka, jehož tým už není poslední.

Co chybělo Zlínu k vítězství?

„Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním jsme hráli velmi dobře, aktivně v bloku. Měli jsme úzké hřiště, získávali jsme míče a chodili do protiútoků. Jeden jsme vyřešili nádherně. Byl jsem velmi spokojený. Škoda, že jsme nedotáhli ještě jednu situaci.“

Po přestávce už to tak dobré nebylo…

„Srazil nás gól hned v úvodu druhé půle. Nepokryli jsme na levé straně průnikovou přihrávku a nechali jsme si dát dost jednoduchý gól do zorganizované obrany. Na patnáct minut jsme padali dolů do šestnáctky, byli jsme hrozně nízko, neaktivní, nechali jsme soupeři obrovský prostor na kombinaci. Málo jsme vytláčeli hru, dělali jsme dlouhé hřiště. Přečkali jsme dva tři nebezpečné momenty, kdy to zavánělo gólem. Naštěstí jsme se po prostřídání, kdy tam přišli Tom Slončík a Youba (Dramé) zvedli. To je asi důvod, proč to skončilo 1:1. Nakonec nejspíš zasloužená remíza.“

Neviděl jste už Slončíkův přímý kop z velké dálky v bráně?

„Už jsme zvedali ruce…Zazvonila tyč, gólman by to asi neměl. Někdy se štěstí otočí k vám, jindy se odvrátí. Jdeme dál.“

Všímáte si, že teenager Slončík trestňáky fakt umí kopat?

„On to má. Umí to krásně trefit. Má suchou střelu, která padá jako list a v jednom momentě se zlomí. Neletí nahoru. Škoda, že mu tam jeden trestňák nespadl. I s tím druhým měl Hanuš problém. Balon trošku chytl jiný směr, nevěděl, kam letí. A nedokázali jsme dorazit.“

Už nejste poslední. Je to povzbuzení?

„Věřím tomu. Pro mě i pro tým je povzbuzením každý bod, který uhrajeme. I když je Jablonec jen dva body před námi, není to adekvátní tomu, jakou má kvalitu. Kluci odevzdali asi maximum, co mohli. S horšími i lepšími výkony, ale nechali tam srdce, síly. Někdy to nevyjde. Doma chceme vyhrávat, ale nedá se. Máme bod.“

Nastoupili jste v černých dresech. Domácí bývají žluté. Jsou hráči pověrčiví, když se jim venku ve tmavé variantě třikrát zadařilo?

„Hráči si černou určili. Mně je to celkem jedno. Tohle nerozhoduju. Po třech zápasech, které odehráli v černých, jsem v kabině zaslechl, že chtějí hrát v nich.“

Proč nebyl k dispozici španělský záložník Pablo González?

„Měl trošku problém s lýtkem. Na předzápasovém tréninku se šel zkusit vyběhat, ale nebylo to na sto procent. Nechtěli jsme na těžkém terénu riskovat. Z nataženého lýtka si mohl udělat něco vážnějšího, a to jsme nechtěli. Budeme ho potřebovat v dalších zápasech.“

Co Bužkova šance na konci prvního poločasu?

„To už jsem viděl v brance. Brankář Hanuš vystřelil ruku a chytil to fantasticky. To byl zákrok dne. I Standa měl jeden, nohou perfektně vykopl střelu. Gólmani zase podali velmi dobrý výkon. V brance jsem spíš viděl tu poslední hlavičku (Slončíka). Bylo to krásně naskočené a zahrané od Cedi (Martina Cedidly) přímo do běhu Tomina. Chyběl fakt kousek. V repre pauze musíme nabrat spíš psychické síly.“