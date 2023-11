Pilař: Hrát na Baha? To bylo šílené, má dvoje plíce. Co řekl o Bílkovi?

Pilař sám patří mezi rychlejší fotbalisty, Bah byl ale podle jeho slov ještě dál. „Sprintoval jsem s ním a přišlo mi, že se vůbec nezadýchal. Byl to bek, co měl dvoje plíce. Obecně nerad hraju proti Slavii, i na Juráska to šlo špatně. Oba jsou ale pryč, takže už dobrý,“ usmívá se Pilař.

Ofenzivní šikula v Lize naruby zavzpomínal i na svou éru v národním týmu a srovnal ji s tlakem, pod kterým je současný realizační tým Jaroslava Šilhavého . „I za Bílka to bylo hodně kritické. Na EURO 2012 jsme prohráli s Ruskem 1:4 a byli jsme dole. Ale na druhou stranu: trenér tlak hodně stahoval na sebe, hráči byli klidní a nakonec z toho byl postup,“ připomíná Pilař.

