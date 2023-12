Kotrba: Pro hru Budějovic sympatie nemám. Klub trpí nezkušeností šéfů

Je to českobudějovický patriot, vždyť fotbalové Dynamo vedl jako trenér a působil v něm i coby sportovní ředitel. Jenže i když to má z Hluboké nad Vltavou kousek, na Střeleckém ostrově ho na zápasech neuvidíte... „Všichni by se mě ptali, co se děje,“ říká Jiří Kotrba. Pro videomagazín Ligový insider se však do hodnocení zlých časů jihočeské fotbalové značky, která rezne na posledním místě tabulky, pustil. „Je ostuda, že jsou České Budějovice poslední,“ říká bez okolků a podrobně rozebírá, kde všude vidí zádrhel. Od klubových kanceláří po trávník...

Jeden z klíčových důvodů nachází Kotrba celkově v zázemí. Respektive v personálním obsazení. „Doufám, že se neurazí a nemyslím to ve špatném, ale máte majitele, který je u profi fotbalu nováček, máte naprostého nováčka jako sportovního manažera a dvojici trenérů, kteří se objevili v lize taky poprvé. Tyhle tři věci můžou vést k problémům,“ míní Kotrba. Mistr Česka i osmifinalista Ligy mistrů se Spartou tím má na mysli vlastníka Vladimíra Koubka, byť už v Českých Budějovicích dvakrát v různých rolích figuroval, Jana Podroužka i Tomáše Zápotočného a do minulého týdne také Marka Nikla v jejich současných či dosavadních úlohách.

Zapadá do toho kromě jiného roztržení trenérské dvojice a vynucený odchod Nikla, oznámený pozoruhodně minulý čtvrtek – tedy až po reprezentační přestávce a současně dva dny před zápasem na Slavii. „Bylo to nešikovné. Nevím, některá rozhodnutí u nás doma jsou mi nepochopitelná,“ kroutí hlavou Kotrba. Vrací se při tom ještě k netradičnímu rozdělení práce napůl mezi Zápotočným a Niklem (včetně koučování při zápase) a vzpomíná, jak to fungovalo mezi ním a Josefem Csaplárem, když se podělili o lavičku libereckého Slovanu.

Zároveň se Kotrba odmítá přidávat ke chvále či uznání, které navzdory těžkým bodovým ztrátám míří ke hře týmu. Ten patří ve statistikách mezi špičku, pokud jde o držení míče. „Sympatie pro jeho hru nemám, protože ať chcete, nebo ne, v profesionálním fotbale je nejdůležitější výsledek,“ upozorňuje Kotrba. To neznamená, že by nepodporoval snahu o líbivý herní projev. „Když ale chcete hrát hezký, atraktivní fotbal, tak k tomu musíte mít i typy hráčů. A to je, myslím, nejvážnější důvod, proč Budějovice mají deset bodů,“ říká Kotrba a konkrétně rozebírá obrannou hru mužstva a stopery, které má k dispozici.

„Jestliže chci hrát nátlakovou hru, presovat a dostat svoji obranu co nejdál od vlastní brány, otvírám prostor za stopery, kteří pak musí být rychlostně vybavení. A takové bohužel Budějovičtí nemají. To znamená, že si o průšvih sami každý zápas říkali,“ všímá si Kotrba. Pro Dynamo by se podle něho víc hodilo vsadit na zabezpečenější defenzivu a kontry.