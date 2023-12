Petržela po 500. startu v lize: Už na mě čeká Limberský. Kvůli oslavě

A je to. Nejenže Slovácko vyhrálo důležitý duel v Mladé Boleslavi 1:0, ale v jeho základu nastoupil i čtyřicátník Milan Petržela, který tak v posledním zápase kalendářního roku oslavil metu 500 startů v české nejvyšší soutěži, což se dosud nikomu dalšímu nepovedlo. „Pořádně si to asi ještě neuvědomuju, ale na Slovácko jsem tehdy přicházel pomoct týmu, nešlo mi o osobní rekordy, i když v hlavě už další milník mám,“ prozradil po utkání Petržela.

Asi bylo pro vás důležité tady vyhrát, abyste na pětistovku vzpomínal vítězně, že?

„Hra nebyla ideální, ale pro nás je to důležitý výsledek. Dopadlo to dobře. Pro mě osobně jsou ty tři body drahocennější než pětistovka. Je to ale samozřejmě příjemné, když se takové jubileum zakončí povedeným výsledkem.“

Co pro vás tahle meta znamená? Jste první.

„Pořádně si to asi ještě neuvědomuju, ale určitě mám chuť dál pokračovat a tohle číslo navyšovat. Mám takový další milník v hlavě, tak uvidíme.“

Je tím milníkem 66 zápasů v lize?

„To ne, je to 555 zápasů, protože jsem byl lump ve škole, ty pětky tím pádem ke mně tak nějak jdou, tak jsem si řekl, že by to bylo stylové.“

Když jste se v létě 2019 vracel do Slovácka, věřil jste, že tohle přijde?

„Nepřicházel jsem na Slovácko s vidinou, že budu dělat osobní rekordy. Naopak jsem se vracel s myšlenkou, že klubu chci vrátit to, co do mě investoval na začátku kariéry, kdy jsem se díky němu dostal do ligy. To bylo na prvním místě, říkal jsem si, že moje zkušenosti se budou hodit, abychom se dostali třeba právě tam, kde jsme v posledních letech.“

Jak hodnotíte podzim? Zase hrajete nahoře v tabulce.

„Není to náhoda. V horních patrech tabulky se motáme už několik let, ale je to velký úspěch a důkaz toho, že v týmu pracujeme dobře. Trenér nás chce pořád dostávat kupředu, nehrozí uspokojení.“

V lize jste dal 59 gólů. Který si vybavíte jako první, i kdyby vás probudili o půlnoci?

„Asi na ten úplně první, když jsem hrál druhý zápas v lize za Slovácko a dal jsem gól Spartě, takže to asi rezonuje pořád nejvíc.“

Upřímně jsem si myslel, že vzpomenete na své pověstné sólo proti Hradci Králové před lety.

„Na ten gól se nezapomíná. Asi byl hezký, to bezpochyby, ale upřímně řeknu, že jsem se na něj vlastně tolik nenadřel. Obránci tam přede mnou ustupovali, já jsem jen běžel a na konci vystřelil.“

Co vás dál motivuje?

„Pro mě je důležité, že mě fotbal pořád baví. Není to pro mě rutina, naopak chci neustále vítězit. Pořád se chci udržovat s těmi mladými a držet s nimi krok.“

Doma v Hošticích se nějaká oslava chystá?

„Zatím žádné informace nemám, ale starosta je velký fanoušek a fotbalista, tak mě možná něčím překvapí.“

A v kruhu blízkých slavení proběhne?

„David Limberský už na mě čeká na Moravě, tak musím řidiče popohnat, ať jsme brzy doma. Zatím to bude všechno jen tak zlehka. Velká oslava je připravována až na únor v rámci domácího utkání.“