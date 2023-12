Lerch o Dynamu: Info o klubu mi čte manželka. Spousta věcí je jinak

Ve středu večer se dozvěděl, že se stává hlavním trenérem Českých Budějovic. Už zase. Jiří Lerch (52) coby papírový šéf lavičky znovu pomáhá Dynamu, tentokrát ukončil sedmizápasovou sérii porážek a veze bod za remízu 0:0 na Bohemians. Bude jím i na jaře? „K nám do kabiny se žádné informace nedostaly, opravdu to čtu jen v novinách,“ prohlásil na tiskové konferenci.

Bod po sedmi zápasech je pro vás i přes zahozené šance cenný, že?

„Šli jsme do zápasu s tím, že se musíme odpíchnout, hráči byli psychicky složení, tak jsme se jim snažili vtlouct do hlavy, že to musí zahodit. Zapracovali jsme na organizaci v defenzivě a když jsme soupeře pustili do šancí, podržel nás Janáček. Bod je zasloužený a věřím, že to bude dobrý odrazový můstek.“

Jak jste se stihli za dva dny tak rychle zorganizovat?

„Bavíme se hlavně o hlavě. Fotbal jsem hrál a vím, že když je hráč psychicky na dně, tak není schopen si ani přihrát. S klukama jsme mluvili a moc prostoru přímo na taktiku nebylo, ale zanalyzovali jsme si Bohemku, věděli jsme, co hraje a zamezili jsme jí v tom. Proto to fungovalo.“

Protočili jste brankáře i většinu obrany, proč?

„Změny byly vynucené, včera na předzápasovém tréninku nám Hubínek a Trummer řekli, že nejsou schopní hrát na sto procent, takže jsme museli experimentovat. Vyzkoušeli jsme Matouše Nikla na pravého beka. Řekl, že to zvládne a patřil k nejlepším. Zapojili jsme i mladého Čoudka, který byl dlouho zraněný, nehrál mistrovské utkání ani za B-tým, ale popasoval se s tím dobře.“

Proč jste posadili třeba kapitána Lukáše Havla?

„V posledních zápasech nebyl v top formě. Sám jsem mu to říkal, ve středu jsem se byl podívat na zápas s Hradcem a Lukáš nebyl ve své kůži. Bavili jsme se s ním a naše rozhodnutí přijal.“

Podzim jste zakončili ziskem, ale okolo Dynama se děje spousta věcí, jak to vnímáte?

„Na to je těžké odpovědět. Pozitivní je, že pro nás bod může být odrazový můstek, občas stačí nějaký impuls, který možná přišel rezignací Tomáše Zápotočného. Dostali jsme to já s Kládou (Jiřím Kladrubským). Situace se opakuje po roce, tehdy skončil Jožka Webera a my jsme pak porazili Brno a po dobrém výkonu prohráli o gól na Spartě. Je na rozhodnutí vedení, i nových majitelů, jak se k tomu postaví. Já mám stejné informace jako vy z tisku.“

Zmínil jste nové majitele, to znamená, že je změna vyřešená?

„Já opravdu čtu informace jen v novinách. K nám do kabiny se žádné nedostaly. Nevím, v jaké je to fázi.“

S vámi jako šéfy kabiny vedení klubu nekomunikuje?

„Píše se o nás dost, ale poslední věci se udály až po zápase. Skončil Tomáš (Zápotočný), pak jsem se dozvěděl, že skončil i Honza Podroužek, to vím z tisku. Vedení o tom s námi nemluvilo, protože cítilo, že se potřebujeme připravit na poslední zápas. Uvidíme, jestli něco teď proběhne, kluci mají od zítřka dovolenou.“

Když jste byl ve středu na tribuně během zápasu s Hradcem, tušil jste, že už v sobotu budete hlavní trenér?

„Netušil. Z Tomáše jsem cítil, že to je bojovník, sám to o sobě i prohlašoval. Ale naznačoval mi, že si s panem majitelem přislíbili, že když se zápas s Hradcem nezvládne, ta možnost může přijít. Kolem deváté hodiny večer mi Tomáš volal, že mluvil s panem doktorem Koubkem a podal mu rezignaci. V tu chvíli mi bylo jasné, že narychlo trenéra neseženou a poslední zápas dojedeme my s Jirkou.“

Jak jste si rozdělili kompetence?

„Je to stejné jako vloni, já se nepasuju do hlavního trenéra, Jirka nemá nutné trenérské vzdělání. Takže jako hlavní figuruji já, ale kompetence nejsou rozdělené jako u Máry Nikla s Tomášem Zápotočným.

Podle Martina Janáčka se současná situace Dynama a novinové články moc v kabině neřeší. Jak jste to dokázal?

„My to hráčům neříkáme, ale nevím, jak oni informace čtou. V kabině se o tom nebavíme, nedělalo by to dobrotu, ještě přihazovat polínka do ohně. My i hráči bychom se od článků měli oprostit, ale asi jsme populární. Když sedíme na kafi v garáži, tak mi to čte manželka. Pro pana doktora Koubka to je nepříjemné, ale já se ironicky bavím. Spousta věcí je trošku jinak.“

Chcete to rozvést?

„Ne!“

Budějovicím se proti Bohemians dlouhodobě daří, je to v aktuální situaci ideální soupeř?

„Vůbec ne. V první lize si nemůžete vybírat, každý je schopný porazit i Spartu nebo Slavii, pak prohraje s Bohemkou. Neberu Bohemku jako oblíbeného soupeře, výsledek vidím v tom, že jsme se na ní dobře připravili.“

Myslíte, že současný realizační tým může fungovat v Dynamu dlouhodobě?

„Když nás hodí do vody, abychom bojovali, budeme bojovat. S Jirkou si rozumíme, je tu i Kuba Šindelář, který přišel s bývalým realizačním týmem z Příbrami. Záleží na něm, jestli bude chtít zůstat, my s ním spolupracovat chceme. Ale bavíme se o případě, že bychom zůstali, což opravdu nevím.“