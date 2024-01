Kdo opustí nabitý kádr Slavie? Škrty se mohou týkat Brazilce i letní posily

Video se připravuje ... Pětatřicet. Slavia si na soustředění v Portugalsku vzala obrovský počet hráčů, logicky ale s takto nafouknutým kádrem hrát v jarní části nemůže. Je tak celkem jasné, že dojde na odchody a v únoru už budou mít Pražané v týmu značně zúžený tým. Kdo Slavii opustí, ať už na hostování či na trvalý přestup? Deník Sport nabízí seznam hráčů, kteří budou mít problém dostat se na jaře do týmu.

Taras Kačaraba Na ukrajinském stoperovi nálepka „nepotřebný“ svítí zcela jasně. V systému na tři stopery zvládne svou typologií důstojně zastat roli jen toho prostředního a na podzim to bylo cítit – nastoupil jen do dvou zápasů. V létě navíc přijde Štěpán Chaloupek. Devětadvacetiletý fotbalista má stále svou kvalitu, už ale zřejmě nedosahuje levelu Slavie. Na hostování by se ale hodil alespoň polovině ligy., v případě Kačaraby se ale spíše rýsuje zahraničí. Zájem údajně přišel z Arabského poloostrova, hráč by se také mohl vrátit do vlasti. Námluvy v podání Dynama Kyjev ale podle všeho ochladly. „Trenér se rozhodl, že tohoto hráče nepotřebuje,“ řekl ukrajinský novinář Mychajl Spivakovskij. Linka by ale mohla vést do Metalistu 1925 Charkov, který má úzké vazby na Kačarabova agenta. Taras Kačaraba je na odchodu ze Slavie • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Ewerton Že brazilský šikula odletěl se svými bývalými spoluhráči do Portugalska, bylo trochu překvapením. S Ewertonem se totiž po podzimní části FORTUNA:LIGY v Edenu určitě nepočítalo, přestože na hostování v Baníku zaznamenal 6 gólů a 2 asistence. „Do přípravy si ho stahovat nebudeme. Hodí se pro nějaký styl, ale musíte vědět, proč ho máte na hřišti. Někdo za něj musí bránit,“ uvedl Jindřich Trpišovský po prosincovém utkání v Ostravě. Situace je ale taková, že Ewerton se slávisty nadále trénuje, ačkoliv jsou jeho šance na další působení v sešívaném dresu minimální. Klub čeká na nabídky, Brazilce by rád natrvalo prodal. Na přestupovém poli ale deník Sport neeviduje žádný vývoj situace, jednání s Baníkem momentálně neprobíhají a prioritou se zdá prodej do zahraničí. Futsalista s nejlepší střelou v lize? Ewerton je lepší, než byl Plavšič Video se připravuje ...

Andres Dumitrescu Angažmá v Česku si rumunský mladík určitě představoval jinak. Přestože byl na podzim jediným ryzím levým bekem v kádru „sešívaných“, stal se až třetí volbou za Conradem Wallemem a Lukášem Provodem. Vyhlídky na jaro jsou navíc trudné – klub přivedl další dva hráče, co jsou nejčastěji zvyklí hrát právě u levé lajny. Dumitrescu ale je trochu v pasti. Jelikož už v sezoně nastoupil ve dvou různých působištích (v Sepsi a ve Slavii), nemůže se v zimě stěhovat do žádného třetího klubu. V úvahu tak připadá pouze návrat do rumunského klubu, například formou hostování, nebo boj o místo ve Slavii. „Vyčítáme mu některé věci do defenzivy,“ řekl Trpišovský v listopadu. Ze strany hráče je tlak na herní praxi umocněný tím, že na podzim poprvé nakoukl do nominace rumunského národního týmu a má šanci se zúčastnit červnového mistrovství Evropy. Andres Dumitrescu možná v zimě změní působiště • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Boluwatife Ogungbayi Sotva se slávističtí fanoušci naučili vyslovovat jméno střapatého Nigerijce, kterému mnozí neřeknou raději jinak než Bolek, mohl by se stěhovat o dům dál. Ale dočasně. Devatenáctiletý křídelník či ofenzivní záložník je naprosto ukázkovým příkladem hráče, který obvykle vyrazí po soustředění s Pražany na hostování. Na podzim si vyzkoušel mantinely ligy i evropského fotbalu, kde si připsal 111 minut, a nyní bude hledat, kde nabrat další zkušenosti. Třetiligové béčko už přerostl, ve Slavii tak řeší, kam s Ogungbayiem dál. Nabízí se klasická možnost hostování ve Vlašimi, agilní hráč by ale rozhodně měl co dát i některým prvoligovým klubům ze spodku tabulky. Jeho odchod je ale prakticky jistý i z toho důvodu, že je v kádru Slavie šestým Afričanem a dle regulí může do zápasu FORTUNA:LIGY zasáhnout jen pět najednou. 19letý nigerijský útočník Boluwatife Ogungbayi by se na jaře mohl rozvíjet mimo Slavii • Foto Pavel Mazáč / Sport