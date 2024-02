Hezky, dobře! Priske o sestavě Sparty, zranění Panáka i těžké češtině

PŘÍMO Z MARBELLY | Dán Brian Priske prokládal koučink v angličtině při zápase proti Malmö českými slovíčky: Dobře, hezky! Ostatně na tiskových konferencích je znát, že už rozumí velmi dobře. Trenér Sparty proti Švédům poslal do boje jedenáctku, která by mohla být tou startovací do ligového jara. Výhra 2:1 byl čtvrtou v přípravě, porážku ani remízu český mistr nepoznal.

Zlepšujete češtinu?

„Říkám jen hezká slova, občas něco pochytím. Adaptace má mnoho kulturních aspektů, ale jazyk máte opravdu těžký.“

Byla sestava proti Malmö blízká vaší ideální?

„Máme mnoho hráčů, kteří mohou hrát za tu ideální. Je tady hodně kluků, kteří se tlačí do základní sestavy. Rozhodli jsme se, že je rozdělíme do zápasů s Malmö a Bodö/Glimt, aby se přiblížili devadesáti odehraným minutám. Mají dobré minuty v tréninku, v zápasech, hodně hráčů, kteří jsou konkurencí pro základní sestavu. To je nezbytné.“

Můžete zhodnotit utkání s Malmö?

„Byl to další dobrý zápas, další dobrý test. Potkali jsme další mistrovské mužstvo, který má kvalitu individuální i týmovou. Je to velmi dobře strukturovaný a organizovaný soupeř.“

Je pro vás podstatné další vítězství?

„Je příjemné vyhrávat zápasy, ale my se také díváme na výkonu, na to, jak ke hře přistupujeme. V tomhle ohledu mohu hráče jen pochválit, stále tlačí na pilu, přestože jsou unavení, vyčerpaní. Na některých to bylo vidět. V tomto ohledu jsem šťastný.“

Horší jsou zranění. Jak to vypadá s Filipem Panákem?

„Stalo se mu něco se zády. Doufám, že to bude jen naražení.“

A co Lukáš Haraslín, který nehrál na soustředění ani jednou?

„Hned na prvním tréninku soustředění si udělal lehké zranění. Trénuje, připravuje se, ale zatím nemůže hrát zápasy. Uvidíme, jak na tom bude příští týden. Není jisté, jestli stihne první zápas ligy.“

Panáka nahradil mladík Dalibor Večerka. Zaujal vás?

„Nepřekvapil mě, protože vím, co umí. Zvládl předchozí zápasy. Je dobře nastavený a dokázal, že je může hrát na úrovni, pro nás jde o další variantu na levou stranu stoperské trojice.“

Soustředění končí. Jste s ním spokojený?

„Všechno běželo opravdu, opravdu dobře. Měli jsme dobrý hotel, počasí, tréninková hřiště, zázemí. Dobré možnosti z pohledu týmu, ale také z pohledu jednotlivců. Jsem šťastný, jaké výkony kluci podávali. Až se budu vracet do Skandinávie, budu moci říkat, že jsme porazili mistry Švédska, Norska i Dánska.“