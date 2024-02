Tyhle posily zazvoní: Solbakkenův klon, vlašimský balíček i nový Sor

Video se připravuje ... Přes zimní přestávku se z druhé ligy do nejvyšší soutěže posunulo několik fotbalistů, stejně tak evidujeme jednu zajímavou slovenskou posilu Baníku Ostrava i dosud „neznámého,“ ale výrazně talentovaného dorostence. Kteří nováčci v brzké době zaujmou FORTUNA:LIGU? Tentokrát jsme se nezaměřili na prověřené borce pro pražská „S“ nebo Plzeň: přesto vězte, že tyhle „nedoceněné“ příchody zazvoní. Jejich výběr doplní komentář redaktora deníku Sport Michala Kvasnici.

Ebrima Singhateh Vlašim -> Olomouc (20 let, útočník) S osmi vstřelenými góly na podzim válcoval Fortuna:národní ligu útočník Ebrima Singhateh. Do Vlašimi jej zapůjčila Slavia, teď ho poslala do Olomouce na roční hostování bez opce coby jistou formu kompenzace za záložníka Ondřeje Zmrzlého a asistenta trenéra Milana Kerbra. V úvodní polovině sezony bylo zřejmé, že druhá liga je pro Gambijce už málo. Projevila se dobrá práce kouče Hyského, který vybrousil dosud nepoznaný diamant. Sešívaní jej podepsali v létě 2022 z estonského Paide, s ním vyhrál domácí pohár a dokonce skóroval v předkole Evropské ligy proti Dinamu Tbilisi. Komentář Michala Kvasnici: „Chtěla ho půlka ligy od Boleslavi, Budějovic až po Baník. Jak vlétl do ligy Tanko, teď podobně vidím Singhateha. Může hrát na levém křídle i na hrotu ve dvojici s Lukášem Julišem, či sám bez něj. Ve druhé lize měl impozantní data: nejen ohledně gólů i asistencí, ale i co se týče progresivních běhů s míčem. Téměř 60% procent jeho střel míří na bránu, je předpoklad, že gólový bude i v Sigmě. Jen si musí více hlídat ofsajdovou lajnu.“ Ebrima Singhateh se chce prosadit v Olomouci • Foto SK Sigma Olomouc

Matyáš Nechvátal Olomouc -> Bohemians (17 let, útočník) V příštích letech možná uslyšíme o teprve sedmnáctiletém forvardovi Matyáši Nechvátalovi. Ten už v patnácti hrával za olomoucký výběr do 19 let. Zároveň je mládežnickým reprezentantem. Čerstvě vyměnil Hanou za bohemácký Ďolíček, ve Fortuna lize jej ale ještě neuvidíme. „Matyáš přichází jako sázka do budoucna. Není to sice hotový hráč pro současné áčko, ale i vzhledem k jeho pravidelné reprezentační účasti v mládežnických výběrech v něm vidíme velký potenciál. V Bohemce se začne seznamovat s dospělým fotbalem v třetiligovém béčku. Je mladý, takže pro áčko může dorůst za dva, tři roky," okomentoval nováčka šéf Klokanů Darek Jakubowicz. Komentář Michala Kvasnici: „Jde o urostlého kluka z Vysočiny, který se mihl dokonce ve Slavii i Spartě. Teď odmítl profesionální kontrakt v Olomouci. Možná viděl, že mladíci v Sigmě teď nedostávají příležitost, tamní ligový kádr je lehce přestárlý. Bohemians naopak nemají kategorii U19 v nejvyšší soutěži a Nechvátal třeba vystřílí postup. Navíc už naskakuje za B tým Pražanů.“ Mladík Matyáš Nechvátal přestoupil z Olomouce do Bohemians • Foto Bohemians Praha 1905

Bienvenue Kanakimana Vyškov -> Jablonec (24 let, útočník) Jablonec překvapil získáním reprezentanta Burundi Bienvenue Kanakimany. 24letý útočník dal za Vyškov v 76 zápasech 26 gólů. V poslední době ale začal zlobit, projevil se na něm neuskutečněný přestup do Baníku. „Patrik Schön u nás neměl vytížení, a když o něj projevil Vyškov eminentní zájem, vymýšleli jsme varianty. Odešel nám Jovovič, hledali jsme křídlo. A model výměny za Bennyho je asi pro všechny přijatelný, i co se týče ekonomiky. Počítám na pravou stranu. Ukazuje mi, že umí i solidně bránit, líp než třeba Jovovič,“ popsal trenér severočeského celku Radoslav Látal zatím jedinou posilu. Komentář Michala Kvasnici: „Kanakimana šel lehce dolů, ale vidím v něm velký potenciál. Nebojím se jeho dynamiku přirovnat k Sorovi nebo Tankovi. Může hrát na obou křídlech i na špici. V nároďáku Burundi dokonce nastoupil jako pravý bek či wingbek. Má hodně klíčových přihrávek a progresivních běhů. Jen mívá problémy s ofsajdy. Myslím, že bude náhradou za Dominika Pleštila, jemuž v Jablonci v létě končí smlouva.“ Bienvenue Kanakimana je posilou Jablonce • Foto fkjablonec.cz

Ondřej Kričfaluši Vlašim -> Teplice (19 let, obránce) Za Štěpána Chaloupka poslala Slavia do Teplic Alberta Labíka a Ondřeje Kričfalušiho. Druhý jmenovaný v sezoně 2022/2023 debutoval za sešívaný při demolici Pardubic 7:0. Celkem zatím nasbíral šest prvoligových startů. Ostruhy v dospělém fotbale pak získával v druholigové Vlašimi. Tam na podzim devatenáctiletý zadák naskočil do třinácti duelů. Komentář Michala Kvasnici: „Kričfaluši byl podle softwaru WyScout třetím nejlepším stoperem druhé ligy. Skoro dvoumetrový pořízek často blokuje střely, má hodně přihrávek za zápas, nenajdeme u něj žádnou destrukci. Herní typ, umí dát dlouhý balon do poslední třetiny hřiště. Martin Hyský do něj dostal konstruktivitu. Jen by mohl být produktivnější po útočných standardkách. Navíc prý může zahrát i ve středu pole.“ Teplickou obranu v zimě posílil stoper Ondřej Kričfaluši • Foto Web FK Teplice

Albert Labík Vlašim -> Teplice (19 let, obránce) V balíčku za Štěpána Chaloupka byl právě i zmíněný Albert Labík. Před dvěma lety pomohl slávistickému béčku k postupu z ČFL do druhé ligy. V sezoně 2021/22 spolu s Kričfalušim byl v mistrovském týmu kategorie U19. Ve Vlašimi na podzim naskočil do 15 utkání, vstřelil tři branky a stal se členem reprezentační jednadvacítky. Komentář Michala Kvasnici: „Původně levého beka Martin Hyský předělal na šestku. A podle statistik byl druhým nejlepším defenzivním záložníkem druhé ligy. Jde o důrazného hráče se skvělou levačkou. Jen při své bojovnosti často fauluje.“ Do Teplic se přesunul také levý bek Albert Labík • Foto Web FK Teplice

Daniel Kaštánek Sparta B -> Hradec Králové (20 let, záložník) Sparťanské rezervě hrozí pád do ČFL, přesto svého kapitána pustila do Hradce Králové. V áčku Sparty se objevil dvakrát. V ročníku 2021/22 nastoupil do pěti zápasů ve sparťanské U19, k tomu přidal dva zápasy v UEFA Youth League.V minulé sezoně F:NL nasbíral 24 zápasů a pomohl k druholigové záchraně. Komentář Michala Kvasnici: „Připomíná mi Solbakkena. Na svých 195cm má velmi dobrou techniku. Má takový tempo driblink kolem protihráče na malém prostoru. Když nemáš vhodnou nabídku, obejdeš soupeře sám a otevře se ti prostor. Na podzim zapsal 2+3, zaujme deset chytrých přihrávek. Z pozice šestky umí zakončit ze druhé vlny. Může zaskočit i na stoperu.“ Daniel Kaštánek bude hrát v Hradci Králové • Foto FC Hradec Králové