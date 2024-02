Šokovaný Hapal: Všude pozdě, porážku beru na sebe. Našel jediné pozitivum

Tohle nebyl povedený vstup do jarní části, že?

„Kromě úvodu, kdy jsme tam měli stoprocentní šanci, tak jsme celý zápas tahali za kratší konec. Viděl jsem tam spoustu špatných výkonů, nejen fotbalových ale i běžeckých. Kdyby to byli jeden nebo dva hráči, tak bych o tom přemýšlel jinak. Takhle beru porážku na sebe a na celý realizační tým, protože jsme na tohle utkání nebyli dobře připraveni. Věřím, že to do dalšího zápasu zlepšíme, kluci o tom budou také přemýšlet. Z tohoto utkání byli vynikající jen fanoušci. My určitě ne, mrzí mne to na druhou stranu Budějovice odehrály dobré utkání a mohlo to skončit i vyšším rozdílem. Zaslouženě jsme prohráli, soupeř byl lepší.“

Čím si takový kolaps vysvětlujete?

„Věřím, že za tím stojí podcenění. Dělali jsme pro to maximum, ale vypadali jsme hůře běžecky, prohrávali osobní souboje, v první půli snad všechny. Neviděl jsem v našich zadních řadách jediný vyhraný balon při dlouhých nákopech soupeře. Chybělo nám i sbírání odražených míčů, všude scházel krůček nebo krok a v tom jsme byli slabší.“

Srazil tým neuznaný gól Kubaly z kraje druhé půle?

„Samozřejmě, už jsme všichni slavili. Jestli byl ofsajd nevím, záznam jsem neviděl. Jsou to sporné situace, stejně jako při gólu domácích, zda byl míč za lajnou nebo nebyl, neviděl jsem to. Nemůžu to hodnotit, ale zásah to je. Buď vedete 1:0 nebo je to dál 0:0.“

Z tribuny se zdálo, že domácí hráči chtěli mnohem víc. Souhlasíte?

„Já to taky viděl.“

Domácí kopali 11 rohů, 7 přímých střel na bránu, další vyložené šance. Aktivita jasně na straně Dynama.

„Všude jsme byli pozdě, řešili jsme to naivně. Z toho to vyplývá, oni se do situací se dokázali dostat, my to museli řešit na poslední chvíli a z toho plynuly standardní situace.“

Objevil jste nějaký moment v zápase, který by vás alespoň trochu potěšil?

„Žádný. Potěšili mne fanoušci, byli skvělí jako vždycky a to je málo, bohužel. Neodstartovali jsme dobře, ale brzy nás čeká další utkání a výkon musí být daleko jiný, lepší.“

Jaká byla vaše slova v kabině bezprostředně po závěrečném hvizdu?

„Řekl jsem jim to, co cítím. Už v poločase jsem zvýšil hlas. Bude důležité, jestli na to mužstvo zvládne zareagovat svým výkonem, který byl slabý.“