Nezmar přiznal, že vztahy s trenéry Slavie ochladly. Ladí návrat v Liberci

Nezmar prozradil, že aktuální vývoj korupční kauzy pozoruje z médií, sám byl podat svědeckou výpověď na policii. „Jsem rád, že se vyšetřováním ukázalo, že žádné úplatky neproběhly. Že jsem byl namočen, beru jako daň za svou nezkušenost,“ poznamenal.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy na podzim 2020 mluvil o svých setkáních s Romanem Berbrem. „Lidé mají kolikrát pocit, že ten, kdo se s ním kdy potkal, musel jet nutně na červenou, ale tak to není. Možná někdo řekne, že jsem jel na oranžovou. Pohyboval jsem se v šedé zóně, ve které se v českém fotbale funguje,“ hájil se tehdy Nezmar.

Teď se majitel dvou ligových titulů s Libercem k výroku vrátil. „Nejsem za něj šťastný, dneska bych to definoval jinak. Ale z mého pohledu bylo tehdy ve fotbale jen velmi málo lidí, kteří jeli na zelenou. Ve smyslu toho, že v sobě dokázali najít odhodlání a odvahu vystoupit proti poměrům. Proto jsem to tehdy označil za jízdu na oranžovou,“ podotkl v TIKI-TAKA.

Nezmar zároveň prozradil, že aktuálně není v kontaktu s Jindřichem Trpišovským ani dalšími členy realizačního týmu, se kterým společně nastartovali slavistický rozmach.

„Volám si se spoustou lidí ze Slavie, vlastně skoro se všemi, které jsem měl tehdy na starosti. Vyjma trenérů, to přiznávám. Měli jsme blízký vztah, ale to se někdy v životě stane…“

V Liberci jako generální ředitel?

Po konci ve Slavii se Nezmar z tuzemského fotbalu stáhl, v posledních letech působil jako poradce, podílel se i na prodeji některých zahraničních klubů a pracoval třeba i pro hokejový Liberec. Pak ho oslovil Ondřej Kania, majitel sítě soukromých škol, který se na severu Čech stane novým majitelem fotbalového celku. A rýsuje se Nezmarův velký návrat.

„Oficiálně v Liberci ještě nejsem. Jsem poradce a konzultant pro proces prodeje klubu, pro pana Kaniu jsem zpracovával nějaké podklady. A teď pozoruju, jak to dopadne,“ prohlásil Nezmar.

Kania už před Vánocemi získal opci na koupi 75 procent klubových akcií, uplatnit ji může do 15. května. „V posledních týdnech vše nabírá rychlejší spád, vypadá to, že by to mohlo relativně rychle dopadnout,“ potvrdil Nezmar. „S panem Kaniou se začínáme bavit víc, a pokud se domluvíme, tak velmi pravděpodobně budu generálním ředitelem,“ řekl o návratu do klubu, kde v minulosti úspěšně působil jako hráč.