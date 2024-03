Csaplár o Jílkově konci: Venco, dobře ti tak. V Olomouci mají bordel

Tím vzkazem se s ním fanoušci rozloučili, jenže příliš trenéra Václava Jílka nepotěšil. V prvním zápase po jeho odvolání (s Bohemians 2:2) totiž příznivci Olomouce vyvěsili transparent „Venco, díky, ale kup si koule.“ Co tím chtěli říct? Že si do své práce nechal příliš mluvit sportovním ředitelem Ladislavem Minářem. „Já říkám: Venco, dobře ti tak,“ tvrdí kouč Josef Csaplár, host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. „Tohle jako trenér prostě nemůžete dopustit,“ dodává a nabízí radu, co by teď měl Jílek kvůli své další kariéře udělat.