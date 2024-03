Penaltové emoce v boji o záchranu! Lerch: Když je deset variant...

„Pravidlům u ruky nerozumím vůbec,“ kroutil hlavou budějovický trenér Jiří Lerch. „Doma se Zlínem nám takovou penaltu odvolali, teď ji pískli. Proměnili ji, hodně smolná prohra.“ Alli rukou v pokutovém území v 90. minutě zahrál, míč do něj napálil Patrik Čavoš. Rozhodčí Jan Všetečka hned ukázal na penaltu. Situaci mu pak do sluchátek potvrdil i Miroslav Zelinka u VARu.

„Rozhodčí nám to vysvětlil tak, že se Alli otáčel a zvýšil objem těla rukou,“ glosoval Lerch. „Že ji měl od těla. Nevím, od kluků jsem zase slyšel, že to šlo od stehna a břicha, takhle nám to minule odvolali se Zlínem. Nerozumím tomu, ale to je věc UEFA, těžko se vyznat.“

Budějovický trenér souhlasil s tím, že prakticky stejné to bylo i ve 22. minutě, kdy Jiří Fleišman napálil míč do ruky padajícího Florenta Poulola. To byla možná ještě jasnější penalta, než v případě Alliho. A Všetečka tentokrát nereagoval vůbec. Ani VAR.

„Souhlasím, když je deset variant...,“ nechápal Lerch. „Nechci ale brečet, že nám pískli penaltu. Bylo to o celém zápase. Měli jsme dát góly a nemuseli brečet.“

Karvinský obránce Jiří Fleišman byl o penaltě za ruku Poulola přesvědčený tisíciprocentně. Situace nastala dvě minuty po brance Jana Suchana na 0:1. „V prvním poločase jsme měli penaltu kopat, Poulolo míč zastavil rukou, šlo to přímo na bránu,“ stál si za svým zkušený bek. „Rozhodčí mi řekl, že podle VARu byla ruka v přirozené poloze. To nevím, zvětšil objem těla, balon šel přímo na bránu, měla být penalta.“

Za hlasité protesty si vykoledoval žlutou kartu brankář Dominik Holec, Fleišman ji dostal o chvíli později. Přiznal, že v něm vařila krev. „Když to vidí všichni, i střídačka říkala, že je penalta. A není?“ kroutil obránce nevěřícně hlavou. „Pak je těžké emoce uhlídat. Dostal jsem žlutou, ale já tu střelu přesně viděl, šla do brány a on ji zastavil rukou. To je prostě... Frustrující, když proti nám penalty jsou a my je nekopeme. To je ubíjející.“

Z vytrvalého tlaku a rohů se Karvinští odpískané penalty v nastaveném čase přece jen dočkali. „Satisfakce? Spíš si myslím, že to bylo vyústění toho, že jsme chtěli víc,“ přemítal Fleišman. „Jim stačil bod, aby zůstali nad námi. My jsme chodili do vápna i v nastavení, hodně nám tam balóny lítaly, moc jsme to chtěli urvat. Strašně velká úleva!“

Míč si na klíčový moment okamžik vzal Alex Iván. Nikoho k penaltě nepustil, přestože na ni určený nebyl. „Bylo mi jedno, kdo byl určený, prostě jsem cítil, že to dám! A dal,“ usmíval se Iván. I Fleišman přiznal, že nervy měl v tu chvíli velké. „Alex penalty trénuje, věřil si, byl čerstvý a zbytek týmu už trošku unavený, takže mu nikdo nebránil. Proměnil chladnokrevně, chytit se to nedalo.“

Oddechl si i trenér Marek Bielan. Bývalý hráč Karviné se týmu společně s Radimem Grussmannem ujal po odvolání Juraje Jarábka. Provizorně. Sám to po zápase jasně řekl. „Dneska je sobota, 17.51 hodin, jsem trenérem A mužstva,“ líčil Bielan. „V neděli jím budu taky a v pondělí se vracím ke svému týmu - to je B mužstvo.“

Zbytek je podle Bielana na vedení klubu. „Pokud už tady nový trenér byl, nebo zápas viděl, tak ví, že má na čem stavět. Ti kluci tady pracují,“ říkal Bielan. „Trenér Jarábek s ním pracoval velmi dobře, kluci jsou kondičně velmi dobře připravení. My teď klukům jen říkali, že jsou dobří a jsou to ligoví fotbalisti! Jsem rád, že se ukázal i jejich charakter. Fleišman, že je pomalý? Není! To samé Svozil, vyhrál hodně soubojů. A z Doležala jsem byl paf a unešený. Nedal sice gól, ale podržel strašně moc balonů, vyhrával souboje. Nevyjde jim zápas a všichni křičí, že jim to nejde. Já říkám, že jim to půjde.“