Sparta se hlásí o strahovské pozemky. Nabízí stadion pro cca 35 000 diváků

Sparta má zájem, už je to i černé na bílém. Letenský klub se přihlásil do veřejné soutěže fotbalové asociace o využití areálu na Strahově. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel Tomáš Křivda. Další zájemci zatím nejsou známi. V tendru zvítězí ten, kdo FAČR coby vlastníku pozemků nabídne po dobu třiceti let nejvyšší roční poplatek.