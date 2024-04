Koubek: Bilance s Jindrou? Náhoda, nejsem kouzelník. Ocenil nejen Šulce

Co vyzdvihnete na týmu nejvíc?

„Skutečně týmový výkon. Kluci jsou skvělí při plnění všech instrukcí, co jim dávám. Dobře reagují na prvky, které jsou někdy odlišné zápas co zápas. Dokážou to dobře vnímat. Byl jsem hodně překvapený, jak jsme to odehráli, pokud jde o tělesnou schránku – v intenzitě, soubojovosti, běžeckém výkonu. Nasadili jsme oproti Fiorentině čtyři čerstvé síly, ale pořád máme hodně vytížený střed, kde to kluci opět znamenitě zvládli. V závěru jsem musel střídat Červa. Vyšel nám tah s Metsokem, to jsme zase u taktiky, že jsme tam dali vhodný typ hráče k Tomáši Chorému.“

Byly pokyny odlišné od toho, co jste hráli proti Fiorentině?

„Halvbeci měli proti Fiorentině obranné úkoly strany neotvírat, tady naopak, že musí jít po zisku míče nahoru. Neuznaná branka padla z akce halvbeka Souarého, Honza Kopic měl na druhé straně dobré věci do ofenzivy. To byl významný faktor. Chtěli jsme být aktivní, charakter zápasu nemohl být stejný jako s Fiorentinou, to v žádném případě. Ve čtvrtek proti nám stála italská Barcelona, ta nám balon skoro nepůjčila. Ale česká mužstva vám míč dají, pokud jste aktivní.“

Šlo o zaslouženou výhru?

„První poločas byla Slavia o něco lepší, měla nebezpečnější kombinačně rychlé přechody dopředu. Ale za celý zápas jsme soupeře nepustili do velké šance. Po úvodu zápasu jsme srovnali krok. Druhý poločas jsme dominovali, byli lepší. Takže zasloužené vítězství, byli jsme nebezpeční.“

Oceníte Pavla Šulce, který i přes vyčerpání nakonec zápas rozhodl?

„Je pracovitý, inteligentní, poslouchá, ví, co má dělat. Pokud se dokázal zvednout s křečema, jsou tam emoce, že na hřišti chce být. Svědčí to o jeho charakteru, že to nezabalí, klobouk dolů. Kdyby třeba Červ v závěru už nekulhal, nenechá se vystřídat. Tohle jsou velmi charakterní kluci a pracují na sobě. Patřili do bývalé jednadvacítky, hráli na EURO. Tohle je pro nás dobrý materiál, co se nám sem do Plzně podařilo dostat.“

Sedí vám zápasy se Slavií?

„Nezveličoval bych to, žádné kouzlo na ni nemám. Tým se snažím co nejlépe připravit z hlediska analýzy soupeře. Pokud se nám to s velkými kluby daří, máme samozřejmě radost. Spíš mi vadí špatná bilance s Martinem Svědíkem (trenérem Slovácka). Nejsem ani náhodou kouzelník. Třeba s Lubošem Kozlem (Liberec) také, tam poslední dobou tahám za kratší konec. Bilance s Jindrou je asi náhodná.“

Skvěle zahrál Robin Hranáč. Nebude problém ho v Plzni v létě udržet?

„Obavy z toho nemám, má v Plzni smlouvu a tak dále, pak je to otázka managmentu. Řeknu to tak, že je to velmi zajímavý typ pro národní mužstvo, asi už do užšího výběru.“

Bylo těžké nachystat tým po zápase s Fiorentinou a před odvetou v Itálii?

„Byl jsem klidný, že mohu použít až čtyři, možná pět hráčů, kteří přinesou čerstvou energii. Možná trošku byly obavy ve středu, máme tam tři hráče plus Ibru (Traorého), dál nemám alternativy. Ale na Fiorentinu jsme dneska nemysleli. Když sem přijede Slavia nebo Sparta, něco šetřit by kluci tvrdě odmítli. Oni chtějí vyhrát a nemysleli na čtvrtek, to jsem si ani nemohl dovolit, něco takového naznačit. Proti takovým týmům je motivace zvítězit za každých okolností.“

Anketa Postoupí Plzeň přes Fiorentinu ve čtvrtfinále Konferenční ligy? ANO NE

Nepřipadáte si trošku jako Robin Hood, který bere body nejsilnějším týmům?

„Souvisí to s vývojem kádru. Nejdřív to stojí na hliněných nohách, pak se základy upevňují a jdete dopředu. Šest týdnů před koncem ligy hrajeme ještě tři soutěže, nohy nám sem tam ujedou, takový kádr nemáme, abychom všechno zvládali. Kde mám Durosinmiho, Valentu, Jirku? Zrovna Valenta by se třeba hodně hodil, polaře teď máme utahané. To jsou daně, co platíme, největší soupeři mají kádry do šířky trošku silnější. Je to vražedné, když za jedenáct dní máme odehrát čtyři zápasy.“

Vrátí se na konec sezony alespoň Erik Jirka?

„Intenzivně běhá, myslím, že nějaká šance je. Čeká nás ještě hodně zápasů, potřebujeme každou nohu, aby se dal do pořádku. Mosqueru bych také potřeboval, ale měl zlomeninu. Lékaři už ho začínají pouštět. Nechci říkat, kdy půjde do kontaktu, ale nebude to dlouho trvat. Každý hráč bude do finále sezony potřeba.“