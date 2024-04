Titulový faktor Plzeň. Slavia může udělat obří krok, čas pro Ogbua?

Nehraje o titul, ale přesto má v boji o něj zásadní roli. Viktoria Plzeň v probíhající sezoně FORTUNA:LIGY už sestřelila obě „S“. Zatímco Spartu poslala do spirály matných výkonů, Slavii na podzim facka probudila. Jaký scénář nabídne dnešní šlágr? Výhra Slavie by znamenala obrovský krok směrem k prvnímu místu v nadstavbě, Pražané jsou favorité. A jde i o příležitost pro odstřihnutého Igoha Ogbua, který rozhodně nechce zbytek sezony sedět na lavičce.

Bylo to nečekané, bolestivé a boj o titul to převrátilo na hlavu. Debakl 0:4, který si z Plzně odvezla Sparta, bude možná jedním z klíčových momentů této sezony. Letenští utrpěli psychicky i bodově. Právě od té doby začali fanoušci obou pražských táborů srovnávat los do konce základní části FORTUNA:LIGY. Kdo může kde klopýtnout?

Slávistické nadšení ze ztráty Sparty bylo opatrné. Stejně tak jako z posunu na první místo v minulém kole. „Sešívaní“ totiž už dlouho dost dobře vědí, že je čeká výjezd na místo, kde všechny rivalovy trable začaly. Na stadion jediného týmu, který v této ligové sezoně celek z Vršovic porazil. Který vede jediný trenér v soutěži s pozitivní bilancí proti Slavii.

„Hrozně si Miroslava Koubka vážím, je to skvělý trenér, možná i nedoceněný. O jeho kvalitách víme, v zápasech proti nám je vždy produktivní,“ řekl Jindřich Trpišovský na podzim poté, co na něj dvaasedmdesátiletý bard opět vyzrál.

Viktoria v této sezoně nehraje o titul, přesto může hrát velkou roli v tom, kam nakonec trofej poputuje. Vliv vysoké výhry nad Spartou už popsán byl, ale zásadní byla právě i podzimní loupež tří bodů v Edenu. Na Slavii se po alarmující prohře 1:2, při které se nechali domácí přehrát, přestřílet i přeběhat, strhl v kabině uragán. Šlo o budíček. Hodně názorů se vyměnilo mezi hráči, trenéry i ve sportovním úseku.

„Důrazně jsme si některé věci vyříkali. Z mužstva absolutně nebyly cítit emoce, zarputilost, touha zvrátit výsledek. Musíme se víc rvát za Slavii, za sešívaný dres,“ popisoval Trpišovský. Kdyby takový zápas nepřišel, možná by paradoxně Slavia byla nyní několik bodů za Spartou. Co totiž po plzeňské facce následovalo? Triumf nad AS Řím a šňůra devíti výher v řadě.

A nyní přichází plzeňská promluva do boje o titul: díl třetí. Pohled na los totiž říká jasně, že pokud Slavii nezastaví právě Viktoria, už si Trpišovského družina pro první místo v základní části dojde. Jak víme, jde o zásadní faktor v boji o titul. Ve čtyřech letech nadstavby jen jednou nezvedal vítěz základní části nad hlavu trofej.

Že Koubkovi hoši uspějí, ale tentokrát čeká málokdo. Poté, co Viktoriáni ve čtvrtek heroicky udrželi remízu s Fiorentinou a živí šanci na semifinále Konferenční ligy, kurzy na vítězství „sešívaných“ letěly strmě dolů. Kádr Plzně trápí zranění, někteří hráči se vydali ve čtvrtek na maximum a další týden je čeká repete.

Ogbu na čekačce

Jde o diametrálně jinou situaci i v porovnání s domácím zápasem se Spartou. Plzeň byla tehdy na vlně, načapala soupeře mezi zápasy s Liverpoolem, vycítila slabou chvíli Letenských a využila nutné rotace. Slavia? Její sebevědomí momentálně strmě roste a sestavu obměňovat nemusí.

„Myslím, že tým je na dobré vlně, kterou si musíme udržet. Umíme si udržet psychickou konstantu, tým si věří,“ říkal po výhře nad Bohemians Trpišovský. Kouč, který se vždy vyznačoval velkou rotací mezi zápasy, má po delší době v otázce základní jedenáctky jasno. Zápasů už není v lize tolik, a jak se říká: vítězná sestava se nemění.

I proto začínají drahé zahraniční posily Igoh Ogbu, Christos Zafeiris či El Hadji Malick Diouf na lavičce. Petr Ševčík, Ondřej Zmrzlý, potažmo stopeři Tomáš Holeš a David Zima jsou zkrátka dál. „Nechci to zakřiknout, ale s dvojicí Holeš, Zima nedostáváme góly,“ prohlásil Trpišovský.

Především vynechávání Ogbua, za kterého Slavia v lednu odmítla lukrativní nabídku ze zahraničí, je překvapivé. Jak se může urostlý Nigérijec vyhnout tomu, aby zbytek sezony strávil na čekací listině? Musí se chytit sebemenší příležitosti. A možná přijde už ve Štruncových sadech.

„V Plzni bude na hrotu Tomáš Chorý, může to být úplně jinak,“ naznačil už po minulém zápase kouč sestavu obrany pro šlágr. I kdyby dva metry vysoký střelec dostal volno, nahradit ho může o 9 centimetrů nižší Idjessi Metsoko. Existuje i varianta, že budou hrát oba. To už je pro vzdušný prostor v obraně Slavie velké nebezpečí. A pokud v něčem Zima zatím zásadně propadá, jsou to s úspěšností 35 % hlavičkové souboje. Ogbu patří s hodnotou 63 % k nejlepším hráčům v lize.

Roli může kromě typologie zápasu hrát i zdraví. Zima se od příchodu do Slavie nezastavil, na záda si naložil ohromnou porci minut, běhal ve vysoké intenzitě. „V první půli měl proti Bohemians naběháno sedm kilometrů,“ zmínil pro slávistický web Trpišovský, který ve vršovickém derby stáhl Zimu o poločase. „Byla tam lehká indispozice, na rovinu mi řekl, že nezvládne odehrát celý zápas. Už je ale v plném tréninku a vypadá dobře,“ vysvětlil.

Velká možnost zazářit tak dost možná pro Ogbua připadne na veledůležité utkání. Když uhlídá plzeňské forvardy a pomůže týmu vyhrát ve Štruncových sadech, výhoda se v titulovém dostihu výrazně přikloní na stranu „sešívaných“.