Derby juniorů „S“: krásné góly, NEJ dorostenec Sparty či Slončíkův bratr

Video se připravuje ... Středeční dopoledne patřilo mladým nadějím pražských „S“. V souboji na Xaverově si to rozdaly devatenáctky Slavie a Sparty a bylo na co koukat. Odskočený lídr tabulky ze Strahova porazil rivala 2:0, „sešívaní" přitom hráli přes hodinu v deseti po vyloučení Jakuba Dufka. Zápas ale nebyl tak jednoznačný, jak vypadal. Co v souboji líhní dvou největších českých klubů redaktory deníku Sport zaujalo?

Sparťanská dominance Sparťané začali jarní část remízou se Zlínem (2:2), pak se rozjeli naplno. Proti Slavii přihodili na šňůru sedmou výhru a na čele ligové tabulky odskočili druhé Plzni o třináct bodů. „Soutěž chceme vyhrát, v tom máme jasno,“ pronesl sebevědomě stoper Patrick Slanina, jenž ještě před sezonou hrál na pozici středního záložníka. „Přestože máme velký náskok, úplně se tím nezabýváme. Chceme v každém zápase podat odpovídající individuální i týmový výkon. Hráče chceme rozvíjet a je vidět, že momentálně jsme v pohodě,“ uvedl trenér Jan Kopáňko, jenž si pochvaloval i posun v ofenzivní části hry. Letenští na jaře vstřelili 25 gólů v 8 zápasech, od startu sezony hrají v rozestavení 3-4-3 jako áčka pod Brianem Priskem. „Ofenziva je fáze hry, které se věnujeme víc,“ přiznal kouč. Po zápase se pustil do debaty i s Vítězslavem Lavičkou, šéfem sparťanské mládeže. Trenér sparťanské devatenáctky Jan Kopáňko • Foto Pavel Mazáč / Sport

Slavia lepší v deseti Co by to bylo za derby bez červené karty? Na Xaverově se hrálo tvrdě, hráči se nešetřili, dohrávali se, ale nutno dodat, že se zároveň snažili vše ustát. „Zažil jsem vyhrocenější derby, patří to k tomu. Nebylo tam nic záludného, bylo to v rámci fair play,“ řekl trenér Kopáňko. Vyloučení nepřišlo po žádné zákeřnosti, domácí Jakub Dufek stáhl unikajícího Penxu jako poslední hráč. Kdo ale na utkání přišel až po osudné 29. minutě, možná vůbec nepoznal, že jeden tým hraje v deseti. „Bylo to pořád vyrovnané, i když jsme hráli v přesile,“ byl si vědom sparťanský Slanina. Slavia svého soupeře přimáčkla, první šance Sparty od vyloučení přišla až po 60. minutě. „Kluky červená karta paradoxně nabudila. Sparta proti nám dlouhodobě hraje v bloku a projev nezměnili ani v přesile. Navíc ve výstavbě hry patříme v lize k nejlepším,“ odůvodnil vývoj zápasu trenér domácích Milan Titěra. Nejblíže vyrovnání byl aktivní Daniel Toula, na malém vápně ale přestřelil. Sparta pak sama zabrala a druhý gól už odpor soupeře definitivně paralyzoval. Marek Naskos ze Slavie (úplně vlevo) jde skluzem do souboje s Mariánem Weberem • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Nejmladší, ale nejlepší Dal první sparťanskou branku, Jakub Dufek po zákroku na něj dostal červenou kartu. Ondřej Penxa (ročník 2007) nešetřil pohybem, pracoval v defenzivě a dopředu platil vždy za hrozbu. Přitom na soupisce letenského týmu se neobjevil nikdo mladší. Do devatenáctky se posunul teprve letos v zimě. „Velice rychle se adaptoval a má dovednosti a předpoklady pro to, aby šel nahoru,“ poznamenal Kopáňko. „V tuhle chvíli jeho kvalita odpovídá devatenáctce. Není důvod, abychom ho dávali do prostředí, které pro něj nebude dost motivující a rozvíjející,“ doplnil. Prošel si zraněním, z toho důvodu je realizační tým v Penxově případě opatrný, zátěž mu dávkuje. Přesto proti Slavii odehrál 90 minut ve vysoké intenzitě. „Za mě je to jeden z nejlepších kluků, co je momentálně v dorostu. Je to správný kluk a dobrý fotbalista, to každý vidí,“ zhodnotil parťák Slanina. Jen pro zajímavost - Penxův starší bratr Lukáš nastupuje za druholigovou rezervu Sparty. Sedmnáctiletý Ondřej Penxa patří mezi největší sparťanské talenty • Foto Pavel Mazáč (Sport)

„Chlapský“ Pikolon a druhý Slončík Stopery presuje s velkou intenzitou, protihráče si odstavuje zkušeně tělem, bombarduje náběhy ofsajd lajnu. Samuel Pikolon (čerstvě 18) mezi juniory působil jako chlap a není divu, že je už především hráčem třetiligového B týmu. A že má na svém kontě i osm minut v Evropské lize za áčko. Při výpomoci v derby rodák z Volyně neskóroval, přesto ukázal, že má před sebou velkou budoucnost. „Díky svým fyzickým parametrům už nakukuje do dospělého fotbalu. Je to náš nejlepší střelec. Má ale i rezervy – psychiku a výběr místa k součinnosti se spoluhráči,“ řekl o něm trenér Titěra. Hodně ale zaujal i Šimon Slončík, jehož starší bratr ohromuje ve Zlíně. Říká se, že teprve šestnáctiletý Šimon má ještě větší budoucnost. Už nyní dosáhl téměř 190 centimetrů, na hřišti má tak defenzivnější úkoly než bratr Tom. „Je to hráč do stopera nebo na pozici šest,“ říká Titěra. Jeho přednosti? Hlavičky, dlouhé pasy a přehled. Na ročník 2007 až ohromující. „Rád bych hrál středního záložníka, myslím, že to pro můj fotbalový rozvoj bude lepší,“ míní sám Slončík. Šimon Slončík hraje za pražskou Slavii • Foto Pavel Mazáč (Sport)