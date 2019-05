Pirátské kličky kolem DPH. Chomutov využil mezery, aby nemusel platit | iSport.cz

Patřilo to k folkloru několika posledních sezon. Zádrhele ohledně peněz se za chomutovským týmem táhly jak kouřový opar. Vyplavaly i v této sezoně a v konečném důsledku se podepsaly i na výsledcích. Hráči se nemohli stoprocentně soustředit na hokej, v hlavě měli zmatek, protože taky mají svoje závazky, živí rodiny. A jak známo, složenky a finanční úřad se neptají.

„Do novin tehdy vylezlo, že se s námi domluvili, ale nikdo už pak za námi nepřišel. Jen se to smázlo, abychom s nějakou důstojností sezonu dohráli. Ale nevedlo to k ničemu jinému než k tomu, že jsme spadli. Teď dělají kličky, aby celou věc oddalovali nebo my vypadali jako ti špatní,“ vrací se k událostem poslední sezony jeden z hráčů. Přál si zůstat v anonymitě.

Situace se vyvinula tak, že poslední výplaty hráčům dorazily za leden, nebo dokonce prosinec. Potom už nedostali nic, klub jim dluží peníze tři čtyři měsíce. Tohle břemeno zdědili noví majitelé. Začali tvrdit, že hráči na žádné peníze nárok nemají.

Chomutov v extralize 2018/19 13. místo (sestup) 2017/18 12. místo 2016/17 4. místo 2015/16 8. místo

V říjnu 2018 došlo k úpravě vzorové smlouvy, jakou podepisuje každý hráč, který chce působit v českých soutěžích. Obsahuje formulaci, že uvedený plat je bez DPH. Dřívější kontrakty nic takového neobsahovaly. Jestliže byl hráč plátcem DPH a stanovená odměna činila například 100 tisíc korun měsíčně, vystavil fakturu na tuto částku plus DPH, které má klub za povinnost uhradit za něj. Při dani z přidané hodnoty 21 procent tedy na fakturu připsal odpovídající částku 21 tisíc korun.

Až do letoška tohle fungovalo bez problémů. „V Chomutově to však úplně otočili. Tvrdí, že hráčům platili mnohem víc a ti naopak dluží jim,“ popisuje Libor Zbořil, prezident České asociace hokejistů (CAIHP), která proti Pirátům zastupuje 15 hráčů a dva trenéry. „Snaží se tím platbu co nejvíc oddálit. Aby Chomutov předešel uplatnění bankovní záruky, která je vedle bezdlužnosti podmínkou k udělení licence, platil vždy v téměř poslední den před uplynutím lhůty. Tady však přišli s historkou, že klub nic nedluží, protože prý celou dobu platili peníze navíc, neboť těch řekněme sto tisíc podle nich zahrnovalo i DPH,“ doplňuje šéf hráčské asociace.

Jak už bylo řečeno, smlouvy uzavírané před úpravou z října loňského roku zmínku o započtení DPH neobsahovaly. Nikdo s tím problém neměl, kluby si daň odepsaly z nákladů. „Jde o uměle nalezený důvod, aby se platba mohla oddalovat. Je to novinka, s níž přišlo chomutovské vedení. Jsem zastáncem toho si s protějškem sednout ke stolu a najít smírné řešení. Do čtvrtka nikdo nereagoval, večer mě však telefonicky kontaktoval pan Veverka (statutární ředitel klubu), že se sejdeme počátkem týdne. Chce mi sdělit aktuální situaci v klubu a řešit pohledávky kluků, které zastupujeme. Osobně si myslím si, že v Chomutově asi nemají takový rozpočet, aby tenhle problém jednou provždy smázli,“ tvrdí Zbořil.

Všichni hráči, kteří působí v extralize nebo první lize, musí tyto smlouvy podepsat. „Pokud klub neplní termín splatnosti faktury, najdou se různé páky. Chomutov pravidelně upozorňovali den po uplynutí splatnosti, poslali výzvu a v souladu s řády poskytli 30 dní pro sjednání nápravy. Oni to třeba uhradili, ale na další fakturu jsme zase posílali upomínku. Tenhle problém s DPH je složitější a máme ho výhradně s Piráty,“ uzavírá prezident CAIHP.

Vyjádření klubu Jaroslav Veverka (statutární ředitel Pirátů): „Jsme si vědomi našich závazků. V nejbližších dnech budeme kontaktovat všechny hráče. Chceme vše vyřešit tak, abychom dostáli našim závazkům. Zároveň už nyní průběžně řešíme výzvy, které na klub chodí, a snažíme se reagovat dle svazových regulí. Náš cíl je dostát závazkům a věříme v dohodu s hráči, případně s jejich zástupci.“