Zlín nad propastí, sekl ho Australan. Trénoval s vítězem Stanley Cupu

Narodil se v Sydney a místo kriketu či ragby mu učaroval hokej. Kale Costa pobývá v Česku od svých třinácti let, kdy se ho ujmul šampion z Nagana Jan Čaloun. A po Nathanu Walkerovi, jenž to přes Olomouc a Vítkovice dotáhl ke Stanley Cupu, je druhým Australanem v českém hokeji. V minulosti také zapsal čtyři extraligové starty za Pardubice, kam se vyšvihl z tamní juniorky.

Aktuálně se zdatně pere s urostlými zlínskými zadáky. V úterý je nejprve nahlodal šikovným dloubáčkem, kterým nachytal brankáře Hufa na přední tyči, vzápětí jej překonal perfektní střelou z mezikruží. „Nechodím úplně do rohů, to nechávám větším spoluhráčům z lajny Jíchovi s Kordulem, kteří mi puk vybojují a dají před bránu,“ popisuje kvalitní češtinou jednadvacetiletý šikula. I on se ovšem umí soupeřům dostat pod kůži, což třeba těžko kousal skoro dvoumetrový švédský pořízek Warg, s nímž se často dostával do sporů před brankou.

U Čalouna už nebydlí, pojí ho ale přátelství s jinou hokejovou osobností. Je pro něj inspirací dnes už třicetiletý Walker, bývalý Ovečkinův spoluhráč z Washingtonu, kde v sezoně 2017-2018 přispěl ke Stanleyově poháru a od ročníku 2019-2020 je členem St. Louis. Letos naskočil do 35 zápasů v NHL, další třicítku přidal na farmě ve Springfieldu. „Nathana znám osobně, v létě jsme spolu trénovali, je to skvělý kluk,“ rozplývá se další rodák ze země, kde je hokej stále spíše kuriozitou. Hraje díky otci, který trávil čas v Kanadě a k hokeji přičichl.

Nejen jeho góly komplikují Zlínu situaci. Zkušený soupeř s několika Finy v sestavě si neví rady s mladými rychlobruslaři ze severu Čech. „Uděláme vše, abychom se do Litoměřic ještě vrátili v sedmém zápase,“ věří útočník ševců Jan Süss. S Litoměřicemi prohráli v tomto ročníku již posedmé. „Nemyslím si přesto, že by nám dělali problém v něčem konkrétním. Je to spíš o nás a našem proměňování šancí. Když jsme s nimi v play off prohráli, tak tím, že jsme nedali víc než jeden gól,“ pokračuje.

Tím může narážet na procentuálně nejlepšího gólmana vyřazovacích bojů Oldřicha Cichoně. „Také víme, že oni mají mladý tým, hodně bruslí. My jsme naopak zkušenější, máme silné a velké hráče, takže bychom v osobních soubojích měli mít navrch,“ věří.

Zlín před rokem Chance ligu ovládl, i letos se počítalo s jeho postupovými ambicemi. Teď už ale potřetí ztrácí v sérii s Litoměřicemi a úplně neoplývá jistotou. „Necítíme se pod tlakem. Vidíme před sebou jen šestý zápas,“ burcuje Süss.

„Litoměřice jsou šikovné v zakončení, nehrajeme proti žádnému outsiderovi, přestože nás leckdo pasoval do role favorita. Trápí nás koncovka, chyběl i větší tlak do brány a větší razance při střelách,“ hledal příčiny třetí semifinálové porážky trenér Zlína Jan Srdínko. Ten se chce opřít o zaplněnou domácí halu, o posledním víkendu se na stadionu Luďka Čajky dvakrát atakovala šestitisícová hranice.

„To nám nevadí. Jestli fanoušci fandí, nebo pískají, spíš nás to nakopne. Pořád chceme hrát to svoje, bruslit a brát soupeři sílu. Srážíme se, jsme dobře kondičně připraveni. Čím je sezona delší, tím víc se nám daří plnit svoje úkoly,“ kontroval Filip Kuťák, jenž v semifinále vykutal už pět gólů. Napíše tahle litoměřická parta další působivý příběh?