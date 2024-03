Srdínko: Litoměřice nám ukázaly, jak hrát. Huf si předpověděl dvě nuly

Útočník Petr Holík poslal Zlín do sedmého zápasu semifinále play off první ligy • beranizlin.cz

Ještě dlouho po zápase vyvolávali své hrdiny. Na poměry Chance ligy, a hlavně na skoro čtyři sta kilometrovou štreku, jaká od sebe dělila obě města, nezvykle početný kotel příznivců hokejového Zlína vytvořil ševcům v Litoměřicích takřka domácí atmosféru. Však také finský obránce Aleksi Salonen slušnou půlhodinku po zápase, když stále slyšel své jméno, vykládal: „Podívejte se na ty fanoušky!“ Právě on úvodními dvěma góly v sobotu nasměroval Berany k výhře v sedmém rozhodujícím zápase v poměru 4:0, a tudíž k postupu do finále soutěže proti Vsetínu.

„Ráno jsem byl opravdu klidný, protože vím, že v týmu máme mnoho zkušených hráčů. Věděl jsem, že pro soupeře je to těžká série, že mají mnoho mladých kluků, ačkoli skvělých bruslařů. Ale přece jen, když hrajete zápas číslo sedm, tak nikdy nevíte… Často je to o prvním gólu, ten se nám povedlo dát, pak jsme odskočili a odehráli skvělých šedesát minut,“ rozplýval se Aleksi Salonen, 31letý zadák a vítěz finské ligy s Tapparou Tampere.

Zlínský klíč byl v zásadně zlepšené defenzivě. I díky tomu v posledních dvou zápasech talentovaný brankář Daniel Huf nepustil za záda jediný puk. „Teď jsou to krásné pocity, vrací se mi vzpomínky na loňský rok,“ vykládal v narážce na podobný průběh ročníku, když Berani ze šestého místa po základní části vystoupali až na vrchol. „Finále bude velkou reklamou pro Chance ligu, má to regionální náboj. Oba zimáky budou plné, je to vyhrocené derby. Celý kraj a věřím, že i republika se na to těší,“ pokračoval. Trenér Jan Srdínko přitakával. „Měli jsme to v hlavách, chtěli jsme si derby zahrát, je to svátek hokeje.“

Po prohraném pátém duelu v Litoměřicích (1:4) a hlavně slabém výkonu měl jeho tým nůž na krku. Byl jediný krok od fatálního a nečekaného vyřazení. „Doma mi říkali: Když to nevyjde, aspoň už budete mít volno. Ale přítelkyni jsem předpověděl, že dvakrát vychytám nulu a postoupíme. Je zajímavé, že to přesně tak vyšlo. Pořád jsem věřil, že to zvládneme, protože máme silný tým. Na kluky jsem hrdý, v posledních dvou zápasech zabojovali a ukázali, co v nás je,“ oddechl si zanedlouho pětadvacetiletý gólman.

Zlín v sérii s Litoměřicemi třikrát dotahoval. Byly chvíle, kdy rozhodně nepřipomínal aspiranta na postup do extraligy. Po pátém zápase, kdy ho soupeř dostal do úzkých, musela přijít změna. „Něco jsme si k tomu řekli. Bylo jasné, že musíme hrát úplně jinak a plnit naše plány. Začali jsme jim chodit víc do těla, to jim nechutnalo. I díky tomu jsme je už nepouštěli do tolika šancí a v posledních dvou zápasech diktovali tempo hry,“ popisoval Huf.

S tím souhlasí i Srdínko. „Litoměřice nám ukázaly cestu, jakým způsobem hrát. Od začátku jsme na kluky apelovali, aby byli silní v soubojích, jen tomu ze začátku nevěřili. Soupeř měl bruslivé, šikovné hokejisty na puku. Tohle byla možnost, jak jejich útočnou sílu eliminovat. Nebylo náhodou, kolik dali v celé sezoně gólů. Mají šikovné útočníky,“ vysvětloval kouč.

Dvojnásobný extraligový šampion povážlivě riskoval. Vinou horšího postavení po základní části čtvrtfinále i semifinále začínal venku, to samé přijde ve finále. A na sedmý zápas musel rovněž vyjet na sever Čech. Zdá se však, že teprve pod pořádným tlakem krajní meze ze sebe Berani dostanou to nejlepší. „Co když je to klubová taktika?“ prohodil s úsměvem aktuálně 124 minut v kuse neprůstřelný gólman.