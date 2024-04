Nejhloupější gól kariéry, ulevil si kouč Zlína. Praskne Lapač ve švech?

Tak už jen krok od baráže. A pátý zápas na svém stadionu. Poprvé v play off nejspíš vyprodaném. Vsetín díky skvělé ráně Patrikse Zabusovse od modré čáry v 57. minutě umlčel zlínské fanoušky a zajistil si po výhře 4:3 vedení ve finále Chance ligy 3:1 na zápasy. „V úterý to skončíme,“ skandoval kotel fanoušků hostů poté, co si vychutnal valašskou hymnu Vysoký jalovec. „Doufám, že Lapač praskne ve všech,“ přál si trenér Jiří Weintritt.

Vybavíte si, jak se šikovný Lotyš Patriks Zabusovs před dvěma lety snažil zachránit Berany mezi elitou? Teď bojuje proti nim. A je důležitým členem úderné čtvrté formace s krajanem Danielsem Berzinšem a rychlíkem Ondřejem Machalou. „Sedli si spolu,“ chválil trojici lídr Vít Jonák. „Složili jsme je na poslední chvíli. Dali jsme hlavy do hromady a mysleli si, že by to mohlo fungovat. Povedlo se a jsme za to rádi,“ pochvaloval si trenér Jiří Weintritt.

Oproti loňskému finále má Vsetín vyrovnanější kádr, navíc není rozbitý zraněními, V play off dokáže udeřit kdokoliv. Klub se trefil do posil, které dorazily během ročníku. Chytli se Zabusovs, Machala či Matějček. „Podařilo se složit tým tak, že gól může dát každá lajna. V tom máme oproti minulému roku obrovskou výhodu. Tehdy jsme to táhli víceméně na jeden útok,“ zmínil Weintritt.

Vítězná akce čtvrté finálové bitvy nese lotyšský podpis. Po Berzinšově přihrávce si Zabusovs vytáhl puk zpoza branky až na modrou čáru, odkud vypálil do horního rohu Hufovy klece. Možná i s Berzinšovou tečí. „Zabu šel do obrovského rizika. Od toho jsou velcí hráči. Dokážou to vzít na sebe“ cenil si Weintritt. „Z celého týmu jsem cítil obrovské odhodlání,“ doplnil.

Poražení moc nechápali, jak jim protekl mezi prsty i druhý duel na vlastním ledě před napěchovanými tribunami. „Ten třetí gól byl asi nejhloupější, který jsem během své hráčské i trenérské kariéry dostal,“ kroutil hlavou trenér Richard Kapuš při vzpomínce, jak uzdravený Jonák dorazil do sítě puk. Ten předtím poletoval nad hlavami dezorientovaných hráčů a následně dopadl do brankoviště. „Hraje se na krev. Teď strhli zápas na svou stranu hosté, na řadě jsme my. Musíme být efektivnější v koncovce,“ burcoval své svěřence před cestou na druhou stranu kopce Sirákov.

Zlínští cítili, že gólman rivala Maxim Žukov si není svými zákroky jistý. Říkali si, že na něj musí pálit ze všech pozic. Třeba střela Zdeňka Sedláka mu propadla prapodivně mezi betony. „I když jsme vystřelili v oslabení z půlky hřiště, vypadlo mu to,“ podotkl Kapuš. „Musíme se tlačit před bránu a něco tam musí projít. Jako ta Zabusovsova střela, která proletěla od modré přes skrumáž hráčů,“ dodal.

Vsetínští vyhráli dvakrát po sobě venku už v semifinále proti Jihlavě a nyní to dokázali i ve velkém derby. „Mentálně jsem tým připravoval na to, že jsme schopní to uhrát kdekoliv. A ono se to povedlo,“ ulevil si Weintritt spokojeně. Když ale přijde v pondělí ráno do šatny, bude hráče držet při zemi a nabádat je k pokoře, obezřetnosti. „Jsme kousek, ale oni ode mě uslyší, že jsme hrozně daleko a že u nás Zlín vyhrál,“ pousmál se lišácky. Každopádně postup do baráže proti Kladnu je blizoučko. „Já chci hrozně moc a snažím se to přenést na mužstvo,“ přísahal vsetínský trenér.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:49. Salmio, 26:05. Werbik, 48:49. Z. Sedlák Hosté: 01:34. Š. Bláha, 24:33. Teper, 44:51. Jonák, 56:40. Zabusovs Sestavy Domácí: Huf (Kořének) – Salonen, Riedl, Čáp, Warg, M. Novotný, Zbořil, Suhrada – Salmio, Holík, Paukku – Šlahař, Werbik, Süss – Novák, Kindl, Z. Sedlák – P. Sedláček (A), Gago, Köhler (C). Hosté: Žukov (Romančík) – Smetana (A), Š. Jenáček, Staněk, Teper, Ondračka, Larsen, Ďurkáč – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Hořanský, Kratochvil, Hrňa (C) – Holec, Matějček, Š. Bláha – Machala, Bērziņš, Zabusovs. Rozhodčí Mrkva, Kubičík – Jindra, Polák Stadion Trinity Bank Arena Luďka Čajky, Zlín Návštěva 7000 (vyprodáno) diváků

