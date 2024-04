Pánikův třetí malér v play off. Otočil se a nohou trefil hlavu Hrehorčáka

Pardubice plánovaly, že Richard Pánik přijde z Třince, aby měl silné momenty a byl vidět. Splněno, vidět je dost. Jen o sobě dává vědět úplně jinak, než si jeho klub maloval. V play off vytáhl už třetí problematický moment. Ve čtvrtfinále naštval Hradec simulováním, v semifinále trefil hlavu litvínovského Jindřicha Abdula. V prvním finále s Třincem (1:2) přichystal další malér. Projížděl kolem ležícího Patrika Hrehorčáka a zasáhl ho holení do hlavy.

Když Pardubice prohrávaly 1:2, Pánik v poslední minutě zasáhl Patrika Hrehorčáka vysokou holí. Následně se otočil, jel směrem k ležícímu třineckému hráči. Mohl ho v klidu minout. Ale místo toho přenesl váhu, přiblížil holeň k hlavě soupeře a zasáhl ho do helmy. Vypadá to, jako kdyby levou nohu ještě naschvál pokrčil, aby neminul. Nešlo o žádnou velkou intenzitu, soupeře nezranil. Ale v tu chvíli vydráždil Třinec pekelně.

Jako první se na něj začal sápat obránce Adam Smith, situaci viděl z lavičky i trenér Zdeněk Moták, který volal na rozhodčí, zda si všimli. Ne, tenhle škraloup jim utekl, takže útočník Pardubic mazal na trestnou jen za vysokou hůl.

Úplně stejně ale unikl většímu postihu i v Litvínově. Tam si našel Jindřicha Abdula a ze strany ho zasáhl ramenem do hlavy. Vyfasoval jen dvě minuty, což pravidla při zákroku do hlavy umožňují taky. „Běžná herní věc,“ zaznělo vysvětlení rozhodčích.

Když pak litvínovský kouč Karel Mlejnek dostal dotaz, že zákrok zrovna běžně nevypadal, protože Abdul byl ve zranitelné pozici a Pánik mohl situaci řešit i jinak, jen dodal: „Jsme dva, kdo si takovou věc myslíme.“

Ve čtvrtfinále s Hradcem zase Pánik pardubického soupeře dráždil přihraným pádem, když nepřirozeně vyskočil a Mountfield musel na trestnou.

Ani za jednu věc nebyl v play off dodatečně trestán, ale poslední případ se jeví jako nejvážnější. Hrehorčáka stoprocentně mohl objet, místo toho mu ještě nesportovně naložil. V devíti zápasech play off si zatím zapsal tři body (2+1). Do Pardubic přišel právě z Třince v trejdu za Davida Ciencialu, který si vede daleko lépe, v 15 zápasech posbíral osm bodů (4+4). Hlavně ale zařídil klíčové momenty v šestém semifinále, přihrával na vyrovnávací gól a vítězný pak vstřelil.

Když se Pardubice potkali s Oceláři na konci základní části, namotal se Pánik i k jednomu z nejošklivějších zranění sezony. Ve skrumáži spadl na obránce Jakuba Jeřábka , kterému skončila sezona kvůli otevřené zlomenině.

Mnohem víc ale třinecké fanoušky dráždil, jak slavil pardubické góly. Jeřábek pak všechno uklidňoval z nemocnice: „Chtěl bych všechny poprosit, aby zanechali útoků na jednu osobu,“ vzkazoval zkušený bek. „Do našeho sportu emoce patří, Ríša určitě ví, že mohl taky reagovat v určitých situacích jinak. Všichni máme rodiny a blízké, do sportu to nepatří. Moje zranění byla nešťastná náhoda, nikomu nic nevyčítám. I tohle se bohužel někdy v hokeji stává.“

Zásadní v tuhle chvíli je, jak na Pánikovo zasáhnutí Hrehorčákovy hlavy zareaguje disciplinární komise. Tahle akce na nešťastnou náhodu totiž zrovna nevypadala.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Třinec

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE