Házenkáři těsně před ME mění obranu. Můžeme porazit každého, věří trenéři | iSport.cz

Pamatujete předloni v Chorvatsku? Senzační šesté místo na EURO, vyrovnání historického maxima české házené. K tomu Ondřej Zdráhala jako nejlepší střelec turnaje. „Škoda, že jsme úspěch nevytěžili tak jako basketbalisté,“ řekl Zdráhala, který bude od pátku ve Vídni obhajovat kanonýrskou trofej. O to však primárně vůbec nejde. Reprezentace bude cílit na to, aby se v konkurenci Rakouska, Severní Makedonie a Ukrajiny protáhla mezi nejlepší dvanáctku šampionátu.

Těsně před vrcholem sezony přišel národní tým o prvního pivota Leoše Petrovského. Narychlo se mění struktura obrany. To vše mají pod palcem trenéři Daniel Kubeš a Jan Filip, kteří prodloužili se svazem kontrakty o další tři roky. „Ta práce mě naplňuje, dává mi smysl,“ podotkl Kubeš, jenž se svým parťákem vede reprezentaci už šestým rokem.

Rakousko, Vídeň. Příjemná destinace, sen hráčů, trenérů i fanoušků. Evropský šampionát, který se premiérově koná ve třech zemích (ještě v Norsku a Švédsku), zavedl Čechy na to nejlepší místo. Aspoň pro boje v základní skupině. A samotný los? Taky žádná hrůza. Tři papírově srovnatelní protivníci v čele s domácím Rakouskem. Proti nim Zdráhala a spol. pozítří rozjedou EURO. Dál jdou nejlepší dva celky. „Skupina je dobře nalosovaná, vyrovnaná,“ uvedl kapitán Zdráhala.

Oproti předloňskému roku jsou Češi vyzrálejší a posílení o údernou spojku Tomáše Babáka, který Chorvatsko kvůli zranění vynechal. Chyběl také křídelník Miroslav Jurka, jehož manželka Helena měla před porodem. V nominaci jsou tři nováčci – Dominik Solák, Matěj Klíma a Jan Mojžíš. Třetího jmenovaného cepuje ve druholigovém německém Emsdettenu kouč Kubeš. „Udělal za poslední půlrok obrovský výkonnostní skok,“ ocenil jeho kolega Filip.

Důležitou pozici v týmu získává levá spojka Solák, opora Karviné. „Podává výborné výkony. Má čím dál větší roli a počítáme s ním do budoucna,“ podotkl trenér. Dvaadvacetiletý zelenáč je před startem velkého turnaje nervózní. „Nevím, co od toho čekat. Mám smíšené pocity. Bude to pro mě první konfrontace s top hráči. Strašně moc se těším,“ líčil své dojmy před zítřejším odjezdem do rakouské metropole. V ní odehrají Češi všechny tři zápasy.

Z ideální sestavy schází jen robustní pivot Petrovský. „Za dva roky jsme se určitě posunuli, ale stejný krok udělaly i vyspělé týmy. Můžeme hrát s každým, ale musíme odevzdat výkon na hranici svých možností,“ shrnul Zdráhala. „Když se to podaří, dokážeme porazit každého,“ připojil Kubeš. Hned dodal, že v opačném případě je český soubor schopen s kdekým prohrát. „Musíme si vzít návod z minulého mistrovství,“ dodal kouč, jenž si jeden rakouský šampionát pamatuje jako hráč.

Do Vídně je blízko

Spolu s Filipem byli členy týmu, který před deseti lety překvapil osmým místem. Tehdy to stálo na Filipu Jíchovi, který si v životní formě vystřílel cenu pro nejlepšího hráče i střelce. Na konci roku se stal nejužitečnějším házenkářem světa. „Byl to jeden z našich nejlepších turnajů,“ vybavil si Jan Filip. „Já to dnes vnímám jinak. Bylo to krásné, ale ten tým byl na vrcholu. Měli jsme šanci něco uhrát, a to se z nějakého důvodu nepovedlo,“ vzpomínal hořkosladce Kubeš.

O letošních ambicích se v českém táboře nemluví. Postup ze skupiny je každopádně reálnou metou. Ale pozor na soupeře. Všichni budou mít v hledišti slušnou podporu. „Na Rakušany budou domácí diváci zvědaví. Makedonců je všude hodně. Ukrajinci to mají přes Slovensko, co by kamenem dohodil,“ vypočítal obranář Pavel Horák.

Pozadu nezůstanou ani čeští příznivci. „Znám lidi z Karviné, co jedou,“ přiblížil brankář Martin Galia. „Třeba si dají vánoční Vídeň za poloviční cenu. Jako si dali předloni Chorvatsko jako předčasnou dovolenou,“ usmál se Horák.

Česká nominace na ME Brankáři: Martin Galia (Zabrze/ Pol.), Tomáš Mrkva (Bergischer HC/ Něm.).

Střední spojky: Ondřej Zdráhala (Plock/Pol.), Tomáš Babák (Bergischer HC/Něm.), Roman Bečvář (TuS N-Lübbecke/Něm.).

Pivoti: Štěpán Zeman (Coburg/ Něm.), Petr Šlachta (Aue/Něm.), Jan Mojžíš (Emsdetten/Něm.).

Levé spojky: Dominik Solák (Karviná), Matěj Klíma (Dukla Praha), Pavel Horák (Kiel/Něm.).

Pravé spojky: Dieudonné Mubenzem (Hüttenberg/Něm.), Stanislav Kašpárek (Szeged/Maď.).

Levá křídla: Jakub Hrstka (Desava/ Něm.), Marek Vančo (Elbfl orenz/ Něm.).

Pravá křídla: Tomáš Číp (Baia Mare/ Rum.), Miroslav Jurka (Zubří).