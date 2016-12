Zázračný klučina Celtiku rozpoutal válku. Koho bude reprezentovat?

Ještě nedokončil základní školu, ale už stihl nakouknout do dvou reprezentací a nastoupit s o sedm let staršími hráči. Třináctiletý geniální záložník Karamoko Dembele, hrající za akademii Celtiku Glasgow, oblékl dres výběru Anglie do 15 let. Nic neobvyklého. Až na to, že před měsícem hrál za Skotsko, které se už nechce mladíka vzdát.