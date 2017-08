Nevídaný tah na Kladně! Jágrovi Rytíři budou mít v mužstvu dva kapitány

Tým Jaromíra Jágra mění staré pořádky. Kladenští hokejisté jdou do nové sezony se zajímavou novinkou v hierarchii kádru - kapitánské céčko budou nosit dva hráči. Hlavní kouč Rytířů Miloslav Hořava vybral do této role útočníky Jakuba Strnada a Davida Tůmu. "Chceme mužstvo držet při sobě a také, aby bylo ve vůdcovské roli zainteresováno co nejvíc hráčů," vysvětlil nový kladenský lodivod pro Kladenský deník.