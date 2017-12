Policista a bojovník „Jubox“ Pokorný: chce vyhrávat, aby se za něj nestyděla dcera

"Postarám se o dceru a ještě stihnu zajít do lesa, aby měla rodina co jíst," okomentoval tuto fotku hrdý otec Jaroslav Pokorný • Jaroslav "Jubox" Pokorný

Během pracovní doby pomáhá a chrání, v oktagonu útočí a vítězí. Jeden z nejlepších tuzemských zápasníků Jaroslav Pokorný je totiž zaměstnán u speciální pořádkové jednotky pražské policie. I kvůli náročnosti povolání zvažoval, že ukončí kariéru zápasem na XFN 5 v Pardubicích. Po suverénní výhře před limitem se však rozhodl, že bude v cestě MMA pokračovat.

Ač by to do věčně usměvavého Pokorného řekl na první pohled málokdo, patří mezi nejtvrdší české bojovníky. To bezpochyby znovu předvede i při souboji na XFN 6. Soupeřem mu bude neporažený Viktor Dimitrov z Bulharska, kterého už začal provokovat přes sociální sítě. „Zažiješ peklo, které vytvoří přes 6 000 lidí a už teď ti musí být jasné také to, že poprvé prohraješ,“ vzkazuje například český hrdina svému protivníkovi v jednom z příspěvků na Facebooku.

Pokorný je bojovník s mimořádným talentem. „Jarda je učebnicovou ukázkou perfektního přerodu judisty do všestranného MMA zápasníka, který zachoval principy využití technik judo i v situaci, kde bojovníci používají údery a kopy,“ hodnotí zápasícího policistu Radek Sachr, zápasník a trenér strategie a taktiky.

Změna sportovní disciplíny dala vzniknout i Pokorného přezdívce „Jubox“. „Jsem bývalý judista, a když jsem začínal s MMA tak můj box byl dost divný a i teď je proste jiný. No a kluci říkali, že dělám novou disciplínu JU(do) BOX,“ vysvětluje pobaveně.

Před půl rokem se stal otcem a říká, že je pro něj dcera velikou motivací. „Nastupuji s tím, že se za mě dcera nemůže stydět. To je můj hnací motor,“ říká dvaatřicetiletý bojovník.

