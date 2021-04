2,3 milionu korun pro týmy i větší zapojení fanoušků! Sazka eLEAGUE startuje 17. a 18. dubna

Nejlepší hráči a nejlepší týmy na česko-slovenské scéně, dotace i obří prizepool 2,3 milionu korun, který ještě může růst! Druhý ročník Sazka eLEAGUE DOTA 2 a CS:GO, již organizuje Deník Sport a iSport.cz (mediální dům Czech News Center) ve spolupráci se společností Sazka, startuje o víkendu 17. a 18. dubna. Ambicí je navázat na úspěšný start projektu z minulého roku a daleko více vtáhnout fanoušky do hry.

Stejně jako minulý rok se soutěží v globálně rozšířených hrách Counter-Strike: Global Offensive a DOTA 2. Podzimní titul budou obhajovat SINNERS, kteří se v rámci CS:GO řadí mezi špičku Evropy, a dotařští králové tradiční esportové organizace eSuba. Sezona je rozdělena do dvou splitů, jarní vyvrcholí 13. června (DOTA 2) a 20. června (CS:GO). Všechny zápasy budou vysílané přímým přenosem na platformách Twitch.tv/eleaguecz a Facebook.com/sazkaeleague z profesionálního studia herní agentury Grunex, které aktuálně prochází modernizací. Již brzy budou vypsané také otevřené kvalifikace, skrz něž si kterýkoli tým může zajistit postup do hlavní soutěže Sazka eLEAGUE.

„Sazka eLEAGUE je pro náš mediální dům strategický projekt, díky kterému jsme se rozhodli akcelerovat investice do dalšího rozvoje ekosystému pro stále rostoucí komunitu esportových hráčů a vytvořit tak prostředí, které umožní organizovat a zapojovat další tituly a soutěže. Dělá nám radost, že jsme tuto cestu započali právě s naším klíčovým partnerem, společností SAZKA,“ uvedl Juraj Felix, Co-CEO Czech News Center a CEO Mall.tv.

„Jsme rádi, že se ze Sazka eLEAGUE stává již po prvním roce úspěšný projekt a daří se nám s CNC naplnit naše společné předsevzetí, a to posouvat hranice profesionální ligy a pomáhat českému sportu v jeho nejmladší podobě,“ zmiňuje Jan Horyna, ředitel Sazka divize iGaming.

Sinners budou obhajovat CS:GO titul z minulého roku. • Foto iSport.cz

Účastníci v nejvyšších soutěžích CS:GO a Dota 2 budou finančně podpořeni částkou 1 200 000 korun, v kombinaci s prizepoolem se mezi šestnáct týmů rozdělí neuvěřitelných 2 300 000 korun!

„Chceme být oporou pro všechny ligové týmy, a proto jsme se rozhodli zachovat dotace pokrývající režijní náklady týmů spojené s ligou. A to i v nynější situaci, kdy víme, že celý jarní split hráči odehrají online ze svých domovů,“ podotkl Pavel Janega, Esports Manager Czech News Center. „Letošní novinkou zároveň je, že se nemusí jednat o konečné číslo. Do hry chceme zapojit i fanoušky a diváky na streamu a sociálních sítích. Každý bude mít šanci posunout se z pasivního příjemce do role aktivního člena česko-slovenského esportu a pomoci tuzemské scéně udělat další krok směrem k vyspělým esportovým krajinám.“

Každý sledující na Facebooku a Instagramu Sazka eLEAGUE bude pro prizepool znamenat 1 korunu navíc. Diváci budou moci přispět také během vysílání na Twitch.tv/eleaguecz, kde se dozví více informací. Vybraná částka se následně rovnoměrně rozdělí mezi tři nejúspěšnější týmy podzimního splitu v obou ligách.

Zajímavou novinku si připravil i generální sponzor ligy, jak popisuje Viktor Pecha, Product Manager společnosti Sazka: „Do druhého ročníku Sazka eLEAGUE jsme si dali společně s CNC za cíl vtáhnout diváky více do děje a tomu odpovídá i náš produktový vývoj. První větší novinku tohoto roku představíme již v prvním dubnovém týdnu, kdy rozšíříme naší dovednostní sportovní hru Sazka Fantasy (www.sazkafantasy.cz) o esport, konkrétně CS:GO. Diváci tak budou moci mezi sebou měřit své znalosti a skládat svoje sestavy už na první ligové kolo a soutěžit v každém splitu minimálně o 100 000 Kč.“

Profesionální struktura Sazka eLEAGUE, která vznikla v roce 2020 za oficiální podpory přímo od vydavatele her americké společnosti Valve, bude mediálně pokryta na webových stránkách sazkaeleague.cz a iSport.cz. Fanoušci zde najdou novinky, live streamy, sestřihy ze zápasů i rozhovory s hráči a dalšími aktéry. Liga si zajistila také podporu v dalších titulech Czech News Center (Sport, Blesk, E15, Reflex, ABC, Doupě.cz a další) a herních portálů Grunex.com či Hrej.cz.

Rozlosování 1. a 2. kola Sazka eLEAGUE CS:GO:

18. 4. | 13:00 Enterprise – Brute

18. 4. | 15:00 SINNERS – Entropiq

18. 4. | 17:00 Sampi – eSuba

18. 4. | 19:00 Cryptova – eEriness

25. 4. | 13:00 Sampi – SINNERS

25. 4. | 15:00 Brute – Cryptova

25. 4. | 17:00 Entropiq – Enterprise

25. 4. | 19:00 eEriness – eSuba

Rozlosování 1. a 2. kola Sazka eLEAGUE Dota 2:

17. 4. | 14:00 Hippomaniacs – eSuba

17. 4. | 15:15 Lidovej Gaming – Hippomaniacs

17. 4. | 16:30 eSuba – Inaequalis Rozbíječi

17. 4. | 17:45 Inaequalis Rozbíječi – Lidovej Gaming

24. 4. | 14:00 Young – Lutea

24. 4. | 15:15 Brute – Young

24. 4. | 16:30 Lutea – Go Game Dogs

24. 4. | 17:45 Go Game Dogs – Brute

Rozdělení prizepoolu a fondů pro týmy

CELKEM 2.300.000 Kč

Prizemoney 1.100.000 Kč

Fondy pro týmy 1.200.000 Kč

Sazka eLEAGUE CS:GO – jarní split

1. místo 100.000 Kč

2. místo 50.000 Kč

3. místo 25.000 Kč

4. místo 10.000 Kč

5. místo 5.000 Kč

6. místo 5.000 Kč

Sazka eLEAGUE CS:GO – grandfinále (podzimní split)

1. místo 500.000 Kč

2. místo 100.000 Kč

3. místo 50.000 Kč

4. místo 25.000 Kč

5. místo 10.000 Kč

6. místo 10.000 Kč

Sazka eLEAGUE Dota 2 – jarní split

1. místo 50.000 Kč

2. místo 20.000 Kč

3. místo 10.000 Kč

4. místo 5.000 Kč

5. místo 2.000 Kč

6. místo 2.000 Kč

Sazka eLEAGUE Dota 2 – grandfinále (podzimní split)

1. místo 100.000 Kč

2. místo 50.000 Kč

3. místo 25.000 Kč

4. místo 10.000 Kč

5. místo 5.000 Kč

6. místo 5.000 Kč

Generálním a titulárním partnerem Sazka eLEAGUE je společnost Sazka, exkluzivním prodejním partnerem CZC.cz a technickým partnerem herní agentura Grunex.com.