Rada slavil šedesátiny: Splnil jsem si vše. Hlavně, že jsem se toho dožil

Trenér fotbalového Jablonce Petr Rada v úterý oslavil šedesátiny. Bohatou hráčskou i trenérskou kariéru úspěšný kouč popsal jednoduše. „Ve sportu, kterému jsem obětoval téměř celý život, jsem si splnil vše. Trénoval jsem ty nejlepší kluby u nás i reprezentaci, do té jsem se dostal také jako hráč. Jediné, co se mi asi nesplní, je trénování Dukly. Nevedl jsem tým, v němž jsem většinu kariéry hrál. Ale mám tam syna (Filip Rada, pozn. red.), takže jí budu vždy fandit," prozradil Rada.

Dárek dostal i od svých svěřenců, kteří v doposud posledním ligovém kole porazili Slavii 2:0. „Samozřejmě je to pěkný dárek, ale tím největším je skutečnost, že jsem se šedesátky vůbec dožil. V tomto zápřahu je to těžké. Je ale pravda, že sportovní úspěch je asi vždy nejlepší dárek," pokračoval.

SESTŘIH: Slavia - Jablonec 0:2. První ztráta favorita, Škoda nedal penaltu 720p 360p REKLAMA

Zkušený trenér slaví své narozeniny 21. srpna, tedy přesně na výročí dne okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, v roce 1968 mu přitom bylo deset let. „Těší mě, že o tom hodně lidí ví. Toto datum je dobře zapamatovatelné, moc nás už není. Co se týče mých narozenin, není to o tom, jestli mě někdo má rád, nebo ne, jedná se spíš o zdvořilost," dodal.

Petr Rada má za sebou mnoho úspěchů. Jako hráč bojoval v české lize za pražskou Duklu, Blšany a Bohemians. Hrával také v Německu, oblékal dres Fortuny Düsseldorf, Rot-Weiss Essen a SSV Jahn Regensburg, 87 zápasů odehrál také za kanadské Toronto.

Jako trenér vedl přední české celky, mezi které patří Sparta, Slavia, Jablonec, Liberec, Teplice, Plzeň, Jihlava i Příbram. Stanul také na lavičce národního týmu, přičemž debutoval na stadionu Wembley v přátelském utkání proti domácí Anglii, se kterou Češi remizovali 2:2. Vyrovnávací branku přitom obdrželi až v 92. minutě.