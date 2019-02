Ščasný: Nebylo to optimální. Pokřiky fanoušků proti mně? Chápu je | iSport.cz

Do jara jste vstoupili vítězně, ale herně nepřesvědčili. Jak hodnotíte utkání?

„Vítězný vstup je výborný, potřebovali jsme vyhrát, ale je pravda, že to od nás nebylo optimální. Hlavně ve druhém poločase. My jsme věděli, že to bude těžký zápas. Těžce se to vysvětluje, ale podívejte se na to očima Bohemky – jede na první soutěžní zápas, na derby, nemá co ztratit, jede se porvat o dobrý výsledek. Sice měla nějaké vlastní problémy, ale ty má každý. I já měl před zápasem myšlenky, že nutně musíme navázat na úspěšnou přípravu, do toho máme v sestavě hodně nových a mladých kluků. Tušil jsem, že to nebude vůbec snadné. Jsem rád, že jsme vyhráli a doufám, že výkony půjdou postupně nahoru.“

Proč se herně nepodařilo navázat na výkony z přípravy?

„Měli jsme pasáže, kdy to bylo dobré, ale také ty, které s přípravou vůbec nekorespondovaly. Možná by zápas vypadal jinak, kdyby Tetteh, nebo Hložek proměnili svoje šance, že by se tým zklidnil. Řešil jsem to s Tomášem Rosickým i dalšími lidmi, že tento zápas bude hlavně o hlavách. Hráči měli na mysli, že se v přípravě povedlo úplně všechno a teď přišli na domácí stadion, dorazili fanoušci, když někomu něco nevyšlo, tak zapískali a to je pak těžké. Nemáme v kádru hráče, který by to na sebe vzal, dokázal mužstvo nějak usměrnit. Kanga má ty předpoklady, ale dnes to tam nebylo.“

Kangu jste střídal už v 65. minutě. Bylo to kvůli zdravotním problémům, nebo to byly čistě herní důvody?

„Obojí. Nebyl to úplně jeho zápas. Nedařilo se mu, odskakoval si dozadu, ne úplně šťastně rozehrával. Chtěli jsme něco změnit, tak jsme stáhli Adama Hložka na podhrot a na pravý kraj přišel Václav Kadlec. Normálně by tam hrál Karlsson, ale těsně před zápasem nám vypadl kvůli zranění a Kadlec ještě není připravený, aby odehrál celý zápas.“

Proč nešel do hry nejlepší střelec přípravy Václav Drchal a místo něho nastoupili Matěj Pulkrab a Václav Kadlec?

„Vašek vypadal v přípravě výborně, ale hlavním důvodem jeho absence je, že od soboty do středy byl mimo trénink. Měl nějakou virózu. Proto jsem upřednostnil hráče, kteří v týdnu trénovali a odehráli náš interní modelový zápas, který byl kombinovaný s juniorským týmem

Zápas nakonec rozhodl Martin Frýdek, který nadvakrát proměnil pokutový kop. Měl jste při tomto okamžiku nervy?

„To, jo. I Frýďas mi v kabině říkal, že si to narazil, jestli jsem prý nezešedivěl, ale já už šedivej jsem. Na penaltu bylo určeno víc hráčů, měli jsme s tím na podzim potíže, ale Martin si ji hned vzal.“

Fanoušci během utkání křičeli „Ščasný ven“, jak se vám při takové atmosféře pracuje?

„Na tréninku neřvou, takže se mi pracuje normálně. Chápu, že jejich frustrace, která tady byla na podzim po našich špatných výsledcích, nemůže odeznít jen proto, že jsme měli úspěšnou zimní přípravu. Rozumím fanouškům, že by chtěli, aby to v poločase už 4:0. Taky bych to chtěl. Ale ono to prostě nebylo. Tak jak mohu dál pracovat? Normálně, jak umím. Musíme se od toho oprostit.“

