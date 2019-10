Budínský krásně uzemnil Plzeň. Konečně jsem to trefil, jásal střelec | iSport.cz

V čem spočívá kouzlo vaší domácí neporazitelnosti?

„Vůbec nevím. Doma jsme zatím stoprocentní. Ovšem jestli se chceme pohybovat mezi čtyřmi nejlepšími týmy v tabulce, tak musíme přivážet body i zvenku. To potřebujeme zlepšit.“

Každopádně 21 bodů z domácích sedmi zápasů je skvostné číslo…

„Každému se doma hraje dobře. Známe to tady, fanoušci navíc teď poměrně chodí.“

Jaký to byl celkově zápas?

„Vyhráli jsme 2:1, to je paráda. Potvrdili jsme domácí formu. Ale bylo to strašně těžké, Plzeň je opravdu dobrá v kombinaci. Zvládli jsme to i díky penaltě a za výsledek jsme šťastní.“



Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním jste nehráli ideálně, souhlasíte?

„V úvodní pětačtyřicetiminutovce jsme měli velké množství ztrát, což zvlášť proti Plzni opravdu bolí. V šatně jsme se po první půli nabádali k odvaze. Pomohl nám i rychlý gól. Oni to pak měli více otevřené, nechtěli hrát na remízu. Z toho plynuly naše některé šance.“



Jakými slovy byste okomentoval svoji parádní trefu?

„Jsem rád, že to tam spadlo (úsměv). Na trénincích střely hodně pilujeme a já to konečně trefil.“



Hnalo vás proti Plzni nějakým způsobem zlaté číslo, které jste měl na dresu díky projektu král asistencí?

„Asi ani ne. Nijak jsem to nevnímal. Nicméně je příjemné s ním hrát (úsměv).“



Máte skalp Plzně i Sparty. Těší váš, že s takovými týmy dokážete hrát víc než vyrovnaně?

„Motivuje nás to do další práce. Jen ty venkovní výjezdy zlepšit… a spokojenost bude ještě větší.“

