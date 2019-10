Teplice - Sparta: Faul? Nic jsem mu neudělal, řekl Frýdek o gólu | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90. Jakub Řezníček Hosté: 68. Semih Kaya Sestavy Domácí: Grigar – Paradin (74. Žitný), Čmovš, Shejbal, Vondrášek, Hyčka – Kodeš (80. Vyhnal), Kučera, Moulis (90+3. Royo) – Jakub Řezníček, J. Mareš (C). Hosté: Heča – Sáček, Semih Kaya, Lischka, M. Frýdek (C) – Hložek, M. Hašek, Kanga, Trávník, Plavšić (78. Matěj Hanousek) – Kozák (62. Tetteh). Náhradníci Domácí: Royo, Žitný, Vyhnal, Trubač, Radosta, Diviš, Liška Hosté: Nita, Vindheim, Hancko, Juliš, Hanousek, Moberg Karlsson, Tetteh Karty Domácí: Čmovš, Vondrášek, Kodeš, J. Mareš Hosté: Plavšić, Trávník Rozhodčí Jan Machálek – Jiří Moláček, Petr Caletka. Čtvrtý rozhodčí: Ondřej Lerch Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 12362 diváků

Ta situace hráče Teplic pořádně naštvala. Martin Frýdek při centru vrazil do brankáře Tomáše Grigara a Semih Kaya pak odražený míč uklidil do sítě. „Myslím, že to bylo v pohodě, faul jsem v tom neviděl. Šel jsem do souboje, ale nic jsem mu neprovedl,“ bránil se Frýdek zlobě domácích.

O výhru jste přišli v závěru utkání. Je pro vás zisk pouze jednoho bodu velké zklamání?

„Nemůžeme to brát. Měli jsme šance i další náznaky zajímavých příležitostí, ale prostě nás trápí koncovka. Respektive v tomhle utkání jsme na ní dojeli. A pak ten závěr... Takhle nemůžeme dohrát utkání. To nejde. Musíme dohrát zápas na soupeřově polovině, nepustit ho do závěrečného tlaku. Hrozně nás to štve.“

Co udělat jinak v takových zápasech jinak, abyste utkání dotáhli k vítězství?

„Nevím, čím si tohle mám vysvětlit. Musíme podržet balon na soupeřově polovině a proměnit šance, které si vypracujeme. V tom je cesta k úspěchu.“

Od první poloviny května jste v lize nevyhráli dvakrát po sobě. Celkem už jste promarnili sedm pokusů. Vnímáte to v kabině?

„Abych řekl pravdu, tak o tom slyším poprvé.“

Venku se vám nedaří, ale přitom na vypracované šance to byl asi nejlepší zápas. Co myslíte?

„Na šance byl asi nejlepší, ale máme jen bod. Tak co s tím? To je zklamání.“

Co chybí Spartě k tomu, aby se konečně zvedla?

„Začít vyhrávat. Až začneme vyhrávat, tak se chytneme.“