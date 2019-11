Slovenský Maldini ve Spartě nezáří. Trápí mě to, vzkázal Hancko | iSport.cz

Jako na houpačce. Když se v srpnu slovenský obránce, kterého kdysi UEFA označila za „slovenského Maldiniho“, rozhodl opustit Fiorentinu a posílit pražskou Spartu, zřejmě nečekal, jaké turbulentní časy jej potkají.

Hancko se v lize v rudém dresu podepsal pod ztrátu v Mladé Boleslavi (4:3) a nejistý výkon podal i při prohře v Liberci (1:3). Zároveň však pomohl Letenským ke třem vítězstvím s nulou: proti Baníku 2:0, ve Zlíně, kde dohrával za Davida Lischku (2:0) a proti Karviné (4:0).

Jenže poté, co trenér Václav Jílek poprvé v sezoně vsadil na dva levonohé stopery Lischku s Hanckem, o týden později v Teplicích už nadějného Slováka do sestavy nezařadil.

„Poprvé v kariéře jsem hrál stopera přes nohu, myslím si, že jsme podali dobrý výkon, udrželi nulu. Odjel jsem na reprezentační sraz, odehrál těžký zápas na Garetha Balea, vrátil se a beze slova jsem se ocitl mimo sestavu. Nebylo jednoduché se s tím vypořádat,“ postěžoval si Hancko pro server profutbal.sk.

Jeho představení s Karvinou však zcela ideální nebylo, což hned reflektoval trenér Václav Jílek v pozápasovém hodnocení.

„Samozřejmě to Dávida limitovalo při zakládání útoku, že se bál hrát pravou nohou. Nechtěl to zbytečně nakopávat, tak jsme to obehrávali zpátky a vypadalo to, že nevíme, co hrát. Jinak to fungovalo, nebyl zásadní problém kromě situace v první půli, kdy přišel o míč, a karvinští hráči běželi dva na jednoho.“

Správný krok dopředu neodhadnete

Na stoperské dvojici se tak od následujícího utkání v Teplicích (1:1) k sobě vrátilo duo Lischka, Kaya a slovenský reprezentant musí na další šanci čekat. Nepřišla ani v pohárovém duelu v Českých Budějovicích (4:0), kde zazářil Hanckův konkurent na levém kraji obrany Matěj Hanousek. Ten Jihočechy srazil dvěma góly a dvěma asistencemi. Ani jeho to však neposunulo do základní sestavy. Produktivní navíc v lize začal být i kapitán Martin Frýdek, na kterého Jílek rád sází.

Přesto Hancko, který je ve Spartě na hostování zadarmo a Fiorentina se podílí na jeho platu, dál věří. „Rozumím trenérovi, že chce mít na stoperu leváka i praváka. Bohužel, rozhodl se pro jiné hráče a já to plně respektuji. Platí, že když se daří bodovat, obrana se nemění. Spoluhráčům fandím, na mně je, abych se ukázal v tréninku, a věřím, že dojde i na mě,“ uvedl odchovanec Žiliny.

Svého rozhodnutí vydat se do Prahy a nepřijmout nabídky z Itálie, Portugalska či Nizozemska údajně nelituje. „Ve fotbale nikdy nejde říct dopředu, zda to bude správný krok. Pokud bychom hráli na špici, byli v pohárech a já bych odehrál všechny zápasy, každý by říkal, jaký fantastický krok jsem udělal.“

Hostování končí 21letému obránci až po sezoně. Hancko tak má stále více jak půl roku na to, aby Pražany přesvědčil, že má cenu začít licitovat o snížení prodejní opce 5 milionů eur (zhruba 129 milionů korun), kterou požaduje Fiorentina. Zda by ji Letenští za současných podmínek uplatnili, se jeví spíš jako nereálné.

