Musa jako jednička v útoku Slavie? Vidím nového Džeka, řekl Houštecký | iSport.cz

To je příběh! Na jaře měl dál hostovat v Liberci, ale Slavia si ho před finálním soustředěním narychlo stáhla a on hned v prvním zápase nastřílel dva góly. Hádáte správně, řeč je o Petaru Musovi. Útočníci Stanislav Tecl s Júsufem mají novou – a pěkně hladovou – konkurenci. Ještě jedna víkendová novinka: se slávisty už je i stoper David Zima, vysněná posila z Olomouce.

Ani ne deset minut. Tak málo stačilo, aby Petar Musa zatřásl s ofenzivními plány slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského. „Dva góly jsou fajn, ale jeden zápas se nepočítá. Musím to ještě zopakovat,“ vzkázal Musa po povedené sobotní premiéře proti dánskému Aarhusu (3:3, na penalty 2:4).

Trpišovský měl pro jaro dvě hlavní varianty do útoku: Stanislava Tecla a Júsufa. Jenže oba byli po prvních dvou zimních přátelácích na nule, proto z Liberce povolal Musu, jemuž chtěl původně dát prostor až v příští sezoně.

„Překvapilo mě to. Příjemně,“ líčil chorvatský dlouhán. Mimochodem, v sobotu proti Aarhusu moc zaskočeně nevypadal. Slavia navzdory našlapané sestavě po prospaném prvním poločase ztrácela dva góly, ovšem nažhavení mladíci v čele s Musou (dvě trefy během necelých sedmi minut) udělali z partie v prosluněném Lagosu zajímavé fotbalové drama.

„Tak, jak jsme hráli druhou půli, by se měl hrát fotbal za Slavii,“ ocenil na slávistickém webu Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký. „A výkon Musy? Taky spokojenost.“

Dlouhonohému čiperovi z chorvatské jednadvacítky nahrálo zranění Júsufa: do druhého poločasu šel místo Tecla, jemuž parťáci moc nepomáhali. Z Musy čišel zápal, nic nevypustil. Vyplatilo se mu to před druhým gólem, když chytře využil minely brankáře Williama Eskelinena. Při odkopu smolně promáchl a Musa měl snadnou práci. Pokud takhle bude pokračovat, může z něj na jaře být slávistický útočník číslo jedna.

„Říkám mu, že v něm vidím nového Džeka,“ pravil Houštecký s odkazem na bosenského útočníka, který to přes Teplice a druholigové Ústí vzal do Manchesteru City a AS Řím. „Kopne do míče, ten se odrazí do země – a je z toho gól. Tihle střelci to v sobě prostě mají, vidíte to na nich už v tréninku. Jeden gól dal nádherný, což on umí, a druhý vzešel z důslednosti. Šel do situace, kterou by jiní už třeba vypustili. Štěstí se k němu přiklonilo a míč skončil v bráně,“ dodal.

K nadějné premiéře Musovi gratuloval už i stoper David Zima, devatenáctiletý nováček z Olomouce. V sobotu přiletěl do Portugalska a zítra může nastoupit proti norské Valerenze. „Pokud se bude cítit dobře, není problém ho hned nasadit. Je to příprava a my ho chceme vidět na hřišti,“ potvrdil asistent Houštecký.

Další zimní změny už ve Slavii moc nečekejte, podle všeho si je nevynutí ani nedávný odchod klíčového záložníka Tomáše Součka do West Hamu. „Sledujeme hráče, kteří by ho mohli nahradit, ovšem nejspíš až v dlouhodobém horizontu,“ poznamenal Houštecký. „V tuhle chvíli už asi nikdo nepřijde, ale za nějaký čas se to nedá vyloučit.“