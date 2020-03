Trpišovský: Tohle bylo na body hrozně málo. Hraje roli, že nám chybí lídři | iSport.cz

Druhý jarní zápas venku, druhá porážka. Co se děje?

„Do zápasu jsme vstoupili relativně dobře, měli jsme několik nadějných pozic, bohužel se pak ale utkání zlomilo tím inkasovaným gólem. Domácí jsou velice dobře organizovaní a v takových situacích se cítí dobře, ráz hry jim vyhovoval. My se dostali asi do dvou situací, kdy to soupeř vykopával z prázdné brány, ale náš výkon šel během zápasu dolů. Poslední dvacet patnáct minut jsme vůbec nebyli nebezpeční. Od padesáté minuty jsme toho předvedli hrozně málo, abychom tu dokázali bodovat.“

Obránce Ondřej Kúdela dokonce mluvil o tom, že tým by si měl sednout na zadek a výkony a si vyříkat. Souhlasíte s tím?

„Myslím, že si svou situaci uvědomujeme dost, jsme na zemi všichni, víme, o co hrajeme. Ale je potřeba se vrátit k těm podzimním výkonům, říkal jsem to už i hráčům. Máme přečíslení ze strany, centry, ale pak jsme ve vápně u míče o krok později, nebo trefujeme protihráče. Navíc se náš výkon zhoršuje, když se zápas nevyvíjí dobře, situaci nám ztěžují i absence.“

Je ale možné hrát jako na podzim po tom zimním zemětřesení?

„Musí to jít. Je pravda, že ti méně zkušení hráči se v průběhu zápasu jako by vytrácí ze hřiště, to bylo vidět třeba i na Oscarovi. Když se mu něco nepovedlo, deset minut jsme o něm nevěděli. Ti kluci si musí zvyknout na Slavii, na zvýšenou motivaci soupeřů a to bude chvilku trvat. Měli bychom hrát i bezpečněji, nepouštět soupeře do vedení, protože se nám pak v tomhle rozpoložení hraje do bloku těžko.“

Hrají tedy velkou roli chybějící zkušení hráči?

„V průběhu zápasu to roli hraje, zvlášť když ten zápas probíhá takhle. Tohle jsou momenty pro mentálně odolné hráče, pro ty zkušenější, kteří umí hrát pod tlakem, umí to na sebe vzít a týmu pomoct.“

Znervózňuje vás, že váš náskok po třech jarních kolech už není šestnáctibodový, ale jen deseti?

„Potřebujeme, aby si to sedlo, ustálit sestavu. Teď se vrátí Laco Takács, je důležité poskládat sestavu tak, aby zkušené jádro tvořilo nadpoloviční většinu sestavy.“

