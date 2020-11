Náhrada za Jemelku? Beneš pomohl k nule se Slováckem: Pozitiv je málo

Teď je hlavně na něm, aby nebyl na hře Olomouce znát odchod Václava Jemelky do Belgie. Vít Beneš (32) začal s nahrazováním opory nadějně, na Slovácku pomohl k udržení čistého konta a zisku bodu. Po vleklém zranění hrál na jistotu, nekomplikoval si situaci. Rozehrávku nechával na kolegovi Romanovi Hubníkovi. „Kladl jsem si do hlavy, abych zbytečně nevymýšlel, hrál jednoduše a důrazně,“ přiznal zkušený stoper.

Měl jste v hlavě, že hlavně nesmíte udělat chybu?

„Byl jsem několik měsíců zraněný. Až ani nevím přesně kolik…Pauza u mě byla dlouhá. Šel jsem rovnou do mistrovského zápasu, neměli jsme ani přátelák. Nejsem rozehraný. Kladl jsem si do hlavy, abych zbytečně nevymýšlel, hrál jednoduše a důrazně.“

Jak jste snášel, že dříve dostávali přednost Hubník s Jemelkou?

„Žádné myšlenky na odchod jsem neměl. Musel jsem tu situaci přijmout, navíc jsem byl zraněný. Je normální, že za vás přijdou jiní hráči a vy si musíte pozici vybojovat zpátky. Nesmíte přestat. Až přijde šance, je na vás, zda ji chytíte nebo ne.“

Na hrotu Slovácka nastoupil rychlý Jan Kliment. Čekali jste spíš habána Rigina Ciciliu?

„Celý týden jsme se připravovali na Ciciliu. Slovácko to změnilo, což jsme se dozvěděli až dnes. Asi nás to překvapilo. Když jsme se dozvěděli sestavu, museli jsme na to zareagovat.“

Berete remízu?

„Pozitivní je, že jsme udrželi vzadu nulu. Jinak bych na tomto zápase našel málo pozitiv. Kvalitu pořád máme, nemůžeme se vymlouvat na pauzu a schovávat se za to. Je na nás, jak hrajeme. Tentokrát to nebylo nic fotbalového. Je to spíš v nás, než v herním výpadku. Samozřejmě doufám, že čím víc budeme hrát, tím to bude lepší.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Bajza – Reinberk, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Šimko – M. Petržela (88. Kubala), V. Daníček (C), Havlík, Kohút (69. Jakub Rezek) – Sadílek – Kliment (69. Cicilia). Hosté: Mandous – Hála, R. Hubník (C), Beneš, Zmrzlý – P. González (75. Zahradníček), Greššák (86. Poulolo), Chytil (86. Daněk), Breite, Falta (90. Látal) – Nešpor (90. Zifčák). Náhradníci Domácí: Borek, Mareček, Hellebrand, Cicilia, Rezek, Kubala, Srubek Hosté: Látal, Daněk, Zifčák, Vepřek, Poulolo, Zahradníček, Reichl Karty Domácí: Bajza Hosté: P. González, Hála Rozhodčí M. Zelinka – M. Vlček, R. Dresler Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

