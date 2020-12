Plzeňský kapitán Brabec: Musíme se s tím vypořádat. Napáchali jsme tolik chyb

Co se s vámi v Uherském Hradišti stalo?

„Bohužel nám to od začátku nevyšlo tak, jak jsme si představovali. Brzy jsme inkasovali a už jsme se do toho těžko dostávali.“

To vás úvodní branka natolik srazila?

„Jednoznačně hodně přispěla k naší porážce, nicméně si nemyslím, že bychom byli nějak extra zaskočení. Bohužel jsme se neprosazovali dopředu. Po poločase jsme si řekli, že to otočíme, ale hned na začátku jsme dostali druhou branku a o to těžší jsme to měli.“

V úterý jste roznesli 7:0 Teplice, na Slovácku prohrajete 0:4. Proč máte takové výkonnostní propady?

„Nevím, těžko říct. Věřili jsme, že už to bude lepší a teď se s tím zase musíme nějakým způsobem vypořádat.“

Už ve středu se na vás přižene Slavia. Je to ideální možnost aspoň částečně napravit špatný podzim?

„Je to velká výzva, na druhou jsme během podzimu napáchali tolik chyb, že zápas se Slavií neberu jako odčinění. Spíš to beru jako příležitost posunout se blíž k horním příčkám tabulky.“

