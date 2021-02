Krondl o ostrých faulech: Ať se Denev učí níž. Komise musí mluvit jasně

„Po zhlédnutí videa mám za to, že Marek Matějovský pouze „nepřišlápl“ nohu soupeře. Na Plavšičovu nohu vůbec nemusel při přirozeném pohybu vstoupit. Ale on zcela úmyslně, již po odehrání míče, který v tu dobu byl ve vzdálenosti minimálně pět metrů daleko, dupne jednoznačně nepřiměřenou silou kolíky na soupeřův nárt, současně ohrozil zdraví soupeře. Podle mě měl být proto vyloučen,“ říká Krondl.

Podle Václava Krondla šlo ze strany Deneva o nepochopitelné rozhodnutí. „Jestliže ho v inkriminované minutě přizval videoasistent rozhodčího k monitoru, nebylo o čem přemýšlet. Nechci snad ani opakovat to, co jsem uvedl o tomto rozhodčím z hlediska jeho neznalosti pravidel fotbalu, který nestačí na profesionální soutěže, a že k jeho prospěchu by bylo, kdyby se rozhodcovskému řemeslu učil v nižších soutěžích,“ míní Krondl.

BOŘILOVO VRAŽENÍ

Emoce vzbudilo i vražení slávistického kapitána Jana Bořila do jabloneckého záložníka Vladimira Jovoviče, obránce červenobílých trefil soupeře do obličeje. „Domácí hráč měl být potrestán minimálně udělením žluté karty za bezohledné vražení do protihráče ramenem a paží. K intervenci VAR nedošlo z důvodu, že zmíněný moment nespadá do protokolu VAR (zjevné vyloučení),“ uvedl šéf rozhodčích Pereira. „Neintervence VARu v řadě situací nemůže omlouvat zásadní, správná či nesprávná rozhodnutí rozhodčích. Mezinárodní výbor pro pravidla (i jejich český text) pouze taxativně uvádí situace vstupu VARu „do dění“ na hřišti při komunikaci rozhodčích. Zda měl být Bořil vyloučen, musel posoudit rozhodčí Pavel Orel,“ tvrdí bývalý sudí.

Slavia - Jablonec: Agresivní Bořil se pustil do Jovoviče a Považance, za loket unikl trestu

Zásadní podle něj v tomto momentě bylo, zda je vnímáno zkratové chování tohoto hráče vůči soupeři „při boji o míč“, nebo „mimo něj“. „Řeknu to laicky, zda hráč „vlítnul mezi soupeře Jablonce“ v úmyslu hrát míč, či se snahou je „zbořit“. Jovovič odehrál míč patou a teprve následně s prodlevou hráč domácích použil při prudkém vražení nepřiměřenou sílu ramenem a paží do protihráče,“ popisuje Krondl. Podle něj měl Bořil dostat červenou kartu. Bývalý mezinárodní arbitr vidí nebezpečí v tom, že komise rozhodčích nevysvětluje situace jednoznačně. „Uvedení citace „na hranici bezohledného způsobu hry a použití nepřiměřené síly“ je nepřiléhavé, v rozporu s pravidly, neboť komise rozhodčích říká: „Měl dostat žlutou, možná červenou kartu“. Takto metodicky nelze řídit žádné rozhodčí,“ varuje Krondl.