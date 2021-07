Koubek po návratu do ligy: Adrenalin mi dělá dobře. Vašulín je poklad

Po čtyřech letech se vrátil do ligy nejen Hradec Králové, ale také jeho trenér Miroslav Koubek. Na úvod sezony FORTUNA:LIGY musel s nováčkem ročníku přijmout remízu 1:1 s Bohemians. „Dělat ligového trenéra není o velkém užívání. Dokážu si v životě užívat lepších situací. Samozřejmě, dostavil se stres, vyplavený adrenalin, ale mně to dělá dobře. Snad to vydržím. Pocit je takový jako dřív. Jsem rád, že jsem zpátky,“ usmíval se. Z aktivního výkonu svého mužstva musel mít radost. Méně z výsledné plichty. Votroci byli po většinu duelu v azylu v Mladé Boleslavi výrazně lepší. „K absolutní radosti mi cosi chybí,“ přiznal devětašedesátiletý kouč.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

„Celkově to byl velmi zajímavý zápas z hlediska nasazení i kvality. Spousta pasáží bylo velice dobrých. Mělo to tempo, patřičný důraz, agresivitu, říz. Myslím si, že jsme splnili to, co jsme si předsevzali a jak se chceme v lize prezentovat. V žádném případě se nechceme schovávat. Chceme hrát aktivně, útočně a otevřeně. To jsme plnili celý zápas. Samozřejmě, že byly chvíle, kdy velice nebezpečná Bohemka v přechodech nás trápila. Hlavně Puškáč s Chramostou. Nějak jsme to ale ustáli, nicméně jsme inkasovali ze standardky. Domnívám se však, že k vítězství jsme měli blíž. V závěru zápasu jsme měli několik velkých šancí.“

Jak jste si užil návrat do ligy po čtyřech letech?

„Dělat ligového trenéra není o velkém užívání. Dokážu si v životě užívat lepších situací. Samozřejmě, dostavil se stres, vyplavený adrenalin, ale mně to dělá dobře. Snad to vydržím. Pocit je takový jako dřív. Jsem rád, že jsem zpátky. To přiznávám.“

Máte pocit, že remíza je málo?

„Chci být pokorný… Vyšla z toho remíza. Po zápase jsem slyšel po stadionu hlasy, že jsme k výhře měli blíž. I já mám pocit, že jsme mohli tři body urvat. Fotbal je o však gólech. Udělali jsme několik chyb, tu největší při rohovém kopu. Na druhé straně jsme vstřelili jen jeden gól. Hradec byl ve druhé lize zvyklý mít víc šancí za zápas, dnes jsme měli asi čtyři. Dvořák nastřelil patku tyčky, ale hlavně v závěru měl zápas rozhodnout. Byl v situaci, z kterých umí dávat góly. Přijímám bod, ale smíšený pocit mám. K absolutní radosti mi cosi chybí.“

Herně kvalitnější a důraznější jste byli uprostřed pole. Pochvalujete si výkon středových hráčů Kodeše a Rady?'

„Ano. Na tenhle prostor jsme se hodně soustředili, měli jsme několik taktických tahů, jak to řešit. Dařilo se nám to, navíc to takhle hodnotíte, jsem tomu jenom rád.“

Daniel Vašulín se hned v prvním ligovém zápase v životě střelecky prosadil. Ukázal, že může být vaším klíčovým hráčem?

„Chtěl bych pochválit všechny chlapce, nebylo slabých výkonů. Dobrý zápas hrál Honza Mejdr, Dan Vašulín byl pro nás stěžejní osoba na hrotu útoku. Svojí typologií bude nepříjemný pro každou obranu. Můžeme se o něj opřít, hru zjednodušit, to nám sedí. Takový hráč je pro nás poklad.“

Postupem času jste měli fyzicky navrch. Projevila se drsná letní příprava?

„Ano. Byl to jeden z našich hlavních úkolů opřít se o dobrou trénovanost a tělesný stav mužstva. Bez toho by liga nešla hrát, kór u nováčka. Myslím, že jsme na tom fyzicky v zápase byli dobře. Během utkání jsem si říkal, že pořád držíme. Pomalu jsem neměl koho vystřídat. Základní sestava jela do pozdních minut. Na nikom jsem neviděl úbytek sil, navíc jsme byli pořád nebezpeční.“

