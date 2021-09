Hašek: Staněk měl chaos v hlavě. Jednou může být jedničkou v „repre“

Je to jako šplhat nahoru, pak se skutálet do údolí a zase se drápat zpět. Taková je kariéra brankářské jedničky fotbalové Plzně Jindřicha Staňka. Ve dvanácti mu coby podavači míčů na Letné práskl vedle hlavy dělbuch a musel do nemocnice. Patřil mezi největší gólmanské talenty, v roce 2014 odešel do Evertonu, ovšem neprosadil se. Povedlo se mu to až cestou přes Třebíč a České Budějovice, a dokonce tak, že navzdory hejtům na sociálních sítích naskočil i do reprezentace. Vypadá to, že v pětadvaceti už je na největší výzvy připravený. „Měl chaos v hlavě, potřeboval dozrát,“ vzpomíná ve speciálním videotématu trenér Martin Hašek, jenž Staňka vedl ve sparťanském béčku. „Proč by nemohl být jednou i reprezentační jedničkou?“ nadhazuje.