Škoda smutnil po Plzni: Sráží nás koncovka. Co řekl k dění v Dynamu?

V první půli jste málem zdemoloval břevno. Pumelici z necelých třiceti metrů jste si rozmýšlel, nebo to byl pokus z nouze, když nebylo jak akci dál smysluplně rozvinout?

„Převzal jsem míč od Micka van Burena, kouknul jsem doprava, jestli mi tam nabíhá Novák, ale nikdo tam nebyl. Nebylo kam přihrát, takže jsem zkusil vystřelit, bylo to ještě s tečí. Smůla, že to tam nespadlo.“

Chvíli předtím jste si balon narazil s Brandnerem, po jehož centru vás vychytal gólman Staněk. Nebyl čas střelu lépe usměrnit?

„Musel jsem do skluzu, kde by mi to Kaša ukopnul. Tam mi nic jiného nezbývalo a Staněk mi to chytil.“

SESTŘIH: České Budějovice - Plzeň 0:1. Důležitou výhru Viktorie vystřelil Bucha

Mrzí vás hodně tahle porážka, vždyť do přestávky jste soupeře přehrávali…

„Mrzí nás to hodně, vytvořili jsme si více šancí. Plzeň měla snad jen tu jednu a tu využila. Hra je dobrá, ale sráží nás koncovka, stejně jako se Spartou. To se pak body těžko sbírají.“

Po změně stran jste na hranici vápna zahrál rukou. Nezatrnulo vám, že by z toho byla penalta?

„Věděl jsem, že jsem na hraně. Někdo od soupeře chtěl prostrčit balon, ale neviděl jsem situaci za sebou, jestli někdo nabíhá, anebo jsou všichni pokrytí. Tak jsem do toho sáhnul rukou a jsem rád, že z toho penalta nebyla. Následující trestný kop jsme zblokovali.“

V týdnu se uvnitř budějovického klubu udály změny, které byly mediálně značně propírané. Snažili jste se od nich oprostit?

„To je situace, kterou si klub musí sám vyřešit, víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.“