Petržela nachytal Staňka: Asi to byla velká perda. Svědík? Byl z toho špatný

Vstřelil svůj premiérový gól Plzni. A dal najevo jen střídmou radost. Euforii z trefy na 2:0 schoval Milan Petržela dovnitř své duše, ve které je hodně místa pro organizaci ze západu Čech. „Nehodí se, abych slavil proti mému milovanému klubu. Ani mě to nenapadlo,“ vyznal se záložník Slovácka po triumfu nad mistrem .

Velký zápas znamená velký výkon Milana Petržely. Ve druhé půli otupil veterán rostoucí nápor Viktorie skvělou akcí po levém křídle, když si sekl balon přes Milana Havla a nachytal Jindřicha Staňka na přední tyči. „Podařilo se mi míč dobře navést a udělat kličku na pravou nohu. Pak už jsem chtěl trefit bránu,“ popsal svůj první zásah v ročníku.

Přišlo vám, že jste brankáře Staňka zaskočil?

„Asi jo, když to nechytil. (usmívá se) Mohl to vidět. Nikdo tam neblokoval, byla tam díra. Nikdo mu nezavazel ve výhledu. Asi to byla velká perda.“

Věřil jste si v souboji na pravého beka Milana Havla?

„Člověk si v takových situacích musí věřit. Od začátku jsem věděl, co chci udělat a povedlo se to až do gólu.“

Na ligový gól jste čekal delší dobu, že?

„Bylo to dlouho… Pro mě je samozřejmě dobré, že jsem se konečně trefil. Jsem rád, že jsem čekání prolomil. Snad teď budu přispívat góly víc. Ale nervózní jsem z toho nebyl. Člověku nepomůže, když na něco takového myslí. Spíš ho to svazuje. Nepřipouštěl jsem si to.“

Jaký pocit máte z pokoření mistra?

„Klukům jsem před zápasem říkal, že se Plzeň dá porazit. Kór když vyjede ze svého stadionu. Byli jsme na ni dobře připravení, věřili jsme si. Chtěli jsme doma zase urvat tři body, abychom potěšili diváky a v tabulce stoupali vzhůru. Splnili jsme to se vším všudy. Těší nás, že body sbíráme a porážíme soupeře, co jsou nad námi. Pro nás je dobrý i fakt, že Bohemka prohrála.“

Jaké to bylo bez distancovaného trenéra Martina Svědíka na lavičce?

„Ono je to docela často, jsme zvyklí. (usmívá se) V poločase proběhla konference přes počítač. Říkal nám ty věci tak důrazně, jako by byl přímo v kabině. Trenér se teď díval na zápas z jiného zorného pole. Mohl ho navnímat jinak, možná líp. Řekl nám k tomu svoje jako vždy.“

Naštval vás třízápasový trest pro hlavního kouče?

„Když byl trenér naposledy vyloučený, říkal, že na tom pracuje. Spíš z toho byl smutnej, špatnej. Chce po nás disciplínu v zápase i na tréninku. A sám dostane poněkolikáté červenou. Omluvil se nám. Pokutu do kasy samozřejmě zaplatí, to je jasný. Je s tím smířený. Vím, že měl sedět někde na tribuně. Neviděl jsem ho, takže nevím, jak tam lítal nebo nelítal. Jak ho znám, moc toho nenasedí.“