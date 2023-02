Hokej bez rukavic a holí: Sejkovi slota sedla a ovládl iSport Index

Vloni na jaře dostal první ligovou šanci. V Teplicích se obouchával, mladí sparťané jsou i tady žádaní. Zapsal třináct zápasů a čtyři góly, což je velmi povzbudivá bilance na tehdy devatenáctiletého junáka.

Nebylo divu, že o něj byl v létě zájem. Teplice se poptávaly. „Chtěli jsme ho, ale někdy jsme malí páni,“ připustí kouč Jiří Jarošík. Úspěšný byl nakonec Jablonec a mladý dravec vyrazil do klubu majitele Miroslava Pelty.

Začátek sezony měl slušný, na startu září byl na metě tří branek, ale pak přišel útlum (takže utrum). Netrefil se osmkrát v řadě. I proto Jablonečtí strádají a už druhou sezonu usilují přes zajímavá jména v kádru pouze o záchranu. „Plácá se tady dole u nás. Kdyby byl nahoře, vytvářel by si víc šancí, Venca samotný by měl možnost udělat víc bodů. Možná by předvedl větší progres,“ zamýšlí se Jarošík.

Poslední dva Sejkovy duely však už byly o něčem jiném. Na Baníku dal v 83. minutě vítěznou branku, doma s Teplicemi hned dvě, na další pak přihrál. „Góly jsou pro útočníka třešnička na dortu,“ chválí Horejš. „Jsem rád, že tady je. Odpracoval zápas i dozadu a je dobře, že nechrtil a přihrál to Chramovi do prázdné brány,“ oceňuje kouč asistenci na zásah Jana Chramosty.

Byla to maličko komická situace. Chramosta málem neskóroval, strašidelný terén ho skoro zastavil. Škobrtnul a míč dokopl až na druhý pokus. „Strach jsem trošku měl, hrozilo, že se může stát něco, co nikdo nechtěl. Ale dal to a jsem rád, že se mu to povedlo. Bylo to trošku úsměvný, ale myslím, že za normálních okolností by proměnil s přehledem a úplně v pohodě do prázdný,“ usmívá se Sejk.

To je prakticky jisté. Hřiště bylo v neděli opravdu na pováženou. Zvažovalo se, zda se vůbec bude hrát. Později bylo nutné přerušení, protože nebyly vidět lajny. „Taky jsem o poločase říkal, že to vypadá spíš jako v hokeji, jen bez rukavic a hokejek. Ale asi to k tomu v tomhle počasí a ročním období patří. Bohužel,“ říká hráč duelu.

Jemu slota vyloženě seděla, první gól dal hlavou, druhý ve stylu Karla Poborského dloubákem. „Sedl si s Chramostou. Jen musí pokračovat stejně,“ říká expert Stanislav Levý. „Mám cíl, abych byl v co nejlepší formě před mistrovstvím Evropy do 21 let,“ podotkne Sejk. To je dobrý plán. Předtím však ještě potřebuje pomoci se záchranou Jablonce.