Vzpruha pro Pardubice: kapitán je zpět, hned kličkoval. Nemá paniku

Právě on je symbol pardubického rozpuku. Bez přehánění. Pardubice ho vytáhly v roce 2006 do divize, po sedmnácti letech je ve městě na Labi liga a nový stadion. Jan Jeřábek je u toho, konečně naskočil do vytoužené arény.

V devětatřiceti letech neprožíval nejlehčí období, i když teď se v době temna rozsvítilo slunce. Triumf v derby, návrat na trávník. „Je to zvláštní… Hlavně, že jsme vyhráli. Ale jo, jsem rád, že jsem naskočil,“ vyznal se po zápase.

Jasně, pro tým je klíčové vítězství, jenže Jeřábkův comeback je příjemný bonus. Srdcař totiž nastoupil za první mančaft poprvé od poloviny května minulého roku. Na začátku následující letní přípravy se zranil, s kolenem nakonec musel dvakrát na operaci. Během jara vklusal do třetí ligy, byl v sestavě rezervy. Na první scénu to však ještě nebylo.

Pardubice - Hradec: Hlavatý nabil Černému, ten se trefil přesně k tyči, 1:0 Video se připravuje ...

Až nastalo derby, zápas půlsezony. Jeřábek přispěl přesně tím, co bylo třeba. Ihned vyhrál hlavičkový souboj, pak druhý. Podržel míč, u vápna soupeře se pustil do kličkované, soupeři nestačili. „Ty jeho zasekávačky, pořád mu to vychází,“ usmíval se kumpán Pavel Černý, střelec klíčové branky, osmatřicátník, tedy o rok mladší „kluk“. „Čekal jsem, až se na mě někdo naváže, furt nešel. Tak jsem si nakonec narazil Láďou Krobotem. Kvalitní hráč by mi to vrátil,“ rýpnul si lehce. „My si to vysvětlíme,“ ujistil.

Pro tým byl jeho nástup nejen herním přínosem, ale také mentálním. Jeřábek je pojem, tak to je. „To není žádná záběhová zkouška. Jeřáb nemá paniku, je zkušený, potřebovali jsme, aby zklidnil hru. Byl podporou i pro naše stopery,“ popisoval trenér Radoslav Kováč. „Šel tam na deset minut, bylo to jednoznačně znát, hodně se to zklidnilo. Je to vzpruha pro další kluky,“ pokračoval. „Hrajeme o život a on je velký Pardubák,“ naznačil kouč, že Jeřábkovy minuty budou přibývat.

Třeba už v úterý při střetu se Slováckem.