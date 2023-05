Verdikt komise rozhodčích o Spartě: Šestkrát správně, dvakrát chyba

Video se připravuje ... Komise rozhodčích detailně vysvětlila své verdikty v hojně diskutovaných zápasech Sparty s Plzní (29. kolo) a Sparty v Liberci (30. kolo). Podle komise v šesti případech jednali sudí správně, dle regulí vyhodnotili střet Jana Kuchty s Gigli Ndefem. Dvakrát se arbitři dopustili omylu.

29. kolo: Sparta – Plzeň 2:1 Popis situace: V 39. minutě na centrovaný míč skáče Ladislav Krejčí, při výskoku se oběma rukama zapře do bránícího Filipa Kaši. Sudí Pavel Orel uznává branku, na základě zásahu VAR a následném přezkumu u obrazovky ji odvolá.“ Názor komise rozhodčích: „Hráč Sparty znemožnil vyskočit obránci. Bohužel faul neodpískal rozhodčí na hrací ploše (Pavel Orel). Do situace vstoupil VAR, což bylo správně. Faul byl takové povahy, aby došlo k intervenci. Rozhodčím neodpískaný faul měl důsledky v dalším průběhu zápasu. Hráči přestali rozhodčímu věřit, proto došlo ve zbytku utkání ke spoustě protestům a debatním kroužkům.“ Sparta - Plzeň: Krejčího gól neplatil, zapřel se o Kašu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

29: kolo: Sparta - Plzeň 2:1 Popis situace: V 83. minutě běží za odraženým balonem gólman Jindřich Staněk a útočník Jan Kuchta. Svádí souboj v blízkosti brankové čáry, po kterém domácí hráč padá poté, co dostává úder pod koleno. Rozhodčí Orel střet jako penaltový nevyhodnotil.“ Názor komise rozhodčích: „O přestupek se nejednalo, byť šlo o hodně složitou situaci. Důvodem pro náš odmítavý verdikt je, že hráči byli vedle sebe. Kuchta se na poslední chvíli snažil dát před Staňka dlouhou nohu, teprve pak došlo ke kontaktu. Podle nás to tedy faul nebyl. Kdyby ovšem rozhodčí na hrací ploše odpískal faul, VAR by do toho vstupovat neměl, jelikož by nešlo o zjevnou chybu.“ Sparta - Plzeň: Staněk přisedl Kuchtu, o penaltu nešlo Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

29: kolo: Sparta – Plzeň 2:1 Popis situace: V 91. minutě ve středu pole Filip Kaša ve snaze zamezit Jaroslavu Zelenému v pohybu vpřed zvedá levou paži a trefuje protivníka do obličeje. Rozhodčí trestá zákrok žlutou kartou. Názor komise rozhodčích: „Nejde o situaci, která se stává každý týden. Šlo o surovou hru, tedy rozhodčí měl udělit červenou kartu. V komisi jsme se shodli, že vidíme úmysl hráče Kaši. Cítíme, že chce takto faulovat, ovšem na druhou stranu mu nevidíme do hlavy. Zda měl zasahovat VAR? Není to jednoduchá situace. Po videu chceme, aby měli důkaz, že jde o surovou hru. Pokud by Kaša trefil Zeleného tvrdou částí ruky, tedy se po něm například ohnal loktem, pak je to jasně na intervenci. Hráče Sparty však trefil měkkou částí ruky, v tom případě to u VAR nutně nemusí vidět jako zjevné pochybení. Nicméně se přikláníme k tomu, že v tomto případě měl VAR doporučit červenou kartu.“ SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Drama ve šlágru, Krejčí otočil z penalty Video se připravuje ...

29. kolo: Sparta – Plzeň 2:1 Popis situace: V 98. minutě pálí kousek za vápnem Jan Kuchta, blokující Lukáš Hejda se o decimetry posune do dráhy míče. Ten jen zasáhne do ruky, která v tu chvíli byla v přirozené pozici. Rozhodčí píská pokutový kop. Názor komise rozhodčích: „Kdyby hráč Plzně zůstal stát, o pokutový kop by se nejednalo. Měl ruce přirozeně u těla. Ovšem v inkriminovaném momentu udělal zjevný pohyb do dráhy míče. V tu chvíli se všechna předchozí kritéria mažou. Hráč chtěl zabránit míči ve směru na branku, což není dovolená hra. Penalta byla správně nařízena.“ Sparta - Plzeň: Kuchta nastřelil Hejdu do ruky. Penalta a červená za dvě žluté! Video se připravuje ...

29: kolo: Liberec – Sparta 1:3 Popis situace: V 29. minutě si na trestný kop na zadní tyč zabíhá Patrik Vydra, dostane se tělem před Mariose Pourzitidise, který sparťanského beka chytá rukama zezadu ve snaze znemožnit mu zakončení. Hráč padá, rozhodčí Dominik Starý nechává střet bez povšimnutí. Názor komise rozhodčích: „Sudí (Dominik Starý) na hrací ploše nenařídil pokutový kop, byla to pro něj složitá situace. Podle nás jde o hraniční situaci. Zvažovali jsme intenzitu držení, která nebyla velká. Proto stojíme za rozhodčím, jelikož to nevidíme jako stoprocentní penaltu.“

29: kolo: Liberec – Sparta 1:3 Popis situace: V 87. minutě si Jan Kuchta zaběhl za Gigliho Ndefeho a mířil směrem k bráně. První souboj ustál, po druhém kontaktu (úderu kolenem do lýtka) padl v pokutovém území k zemi. Sudí nařídil pokutový kop. Názor komise rozhodčích: „Pokud by hráč Kuchta upadl v prvním momentu, byla by to jasná červená karta za zmaření zjevné příležitosti a pokutový kop. Souboj ale pokračoval dál. Rozhodčí z hrací plochy říkal, že dobře viděl podražení, což je slyšet i z komunikace VAR. U videa Jana Adámková registrovala kopnutí hráče Liberce do lýtka hráče Sparty. Pokud by rozhodčí nenařídil pokutový kop, VAR by do situace vstupovat neměl.“ Liberec - Sparta: Kuchta padl ve vápně po souboji s Ghalim, který je vyloučen! Penalta Video se připravuje ...

29. kolo: Liberec – Sparta 1:3 Popis situace: V 98. minutě krátce po klíčovém střetu Červa s Wiesnerem zastaví Patrik Vydra nebezpečným skluzem Lukáše Meszároše, špičkou kopačky trefí soupeřův nárt. Rozhodčí uděluje sparťanskému mladíkovi žlutou kartu. Názor komise rozhodčích: „Hráč Sparty trefil hráče Liberce nártem, intenzita nebyla velká. Proto nejde o faul na červenou kartu. Není to ani hraniční situace. Správně byla udělena žlutá karta.“ Patrik Vydra s Janem Mikulou • Foto Pavel Mazáč/Sport Starý o komunikaci s VAR a penaltách Sparty: Kuchtovi soupeř brnkl do lýtka Video se připravuje ...