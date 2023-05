Daněk do derby? Proč ne. Spartě se to musí sejít, Slavia je na vlně

„Z toho, co slýchám, mám pocit, že ani v derby to nebude ze strany Sparty žádné taktické harakiri,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno: „Priske to nerozboří a nepostaví něco úplně nového. Největší šancí Sparty na úspěch je, aby všichni hráči měli dobrý den. Těch jedenáct frajerů musí zahrát těžký nadstandard a Spartě se to potřebuje sejít,“ míní Vacek, podle kterého jede letenský tým v závěru jara už jen „na morál“.

S vytížením klíčových fotbalistů Sparty coby výrazného tématu derby souhlasí i Jan Podroužek. „Sparta táhne jaro v malém počtu hráčů, ale předpokládám, že v létě na to zareaguje. Ze Slavie teď naopak spadl tlak po vítězství v MOL Cupu. Jednu trofej mají doma, to určitě pomohlo. Realizační tým má navíc dvě čerstvé předlohy, jak v derby tým může uspět,“ připomíná. „Kromě domácí remízy s Hradcem se Slavia pohybuje na špičce své výkonnosti,“ souhlasí Vacek.

Vzhledem dvoubodovému náskoku Sparty v čele se rovněž nabízí myšlenka, zdali by pro rudý tým nebylo výhodnější vsadit vše na defenzivní kartu. „Jsem zvědavý, jestli si Priske nevyhodnotí, že větší hodnotu má tentokrát ubránit náskok v čele,“ říká Podroužek. „Na to Sparta nemá kádr,“ oponuje Vacek, který by neváhal se zařazením dobře hrajícího Kryštofa Daňka do základní sestavy: „A proč ne? V Olomouci se ukázal, má formu,“ říká.

